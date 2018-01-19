Герань любит яркий свет, умеренный полив: как правильно ухаживать за растением

«Герань» или «пеларгония» относится к семейству «гераньевых», родом из Южной Африки, насчитывает около 400 видов и сортов. В Европе иностранка поселилась еще в XVII столетии. Аристократический цветок разводили в оранжереях богатых особняков и пригородных вилл. Теперь же она красуется в каждом доме, потому как в уходе неприхотлива, устойчива и отличается долголетием.

Юлия Сандрозд, младший научный сотрудник Центрального Ботанического сада Национальной Академии наук Беларуси:

Так как пеларгония – растение Южной Африки, оно любит яркий свет. Поэтому лучше размещать её на южных окнах. Пеларгония предпочитает комнатную температуру от 20 до 25 градусов, но в зимний период ей требуется период покоя при температуре от 12 до 16 градусов. Любит умеренный полив, также опрыскивать растение не рекомендуется, потому что у нее листья опушённые и поле этого могут остаться пятна на листьях либо растение может получить ожоги. Часто хозяйки протирают пыль с листьев растений, но пеларгонии этого делать не нужно. Пеларгония благородная или крупноцветковая, ампельная, зональная и душистая – самые популярные представительницы семейства. Отличить один вид от другого можно по красочным цветкам.

Юлия Сандрозд:

Так как у пеларгонии сейчас период покоя, и они не цветут, то их можно отличить по листьям. У пеларгонии крупноцветковой листочки – зубчатые, у ампельной и зональной – овальные, круглые. Но пеларгония ампельная отличается тем, что у нее ветви длинные, свисающие. И у пеларгонии душистой листья разрезанные, и она очень сильно пахнет. Данный вид пахнет как мелисса.

Растение плохо переносит свежие органические удобрения, зато очень любит «йодовую водичку»: одна капля йода на литр кипяченной воды. Свое недовольство от недостатка света, слишком большого горшка или нежданных вредителей она демонстрирует пожелтением листьев. Чтобы вызвать обильное цветение и красивый куст, герань следует периодически подрезать.

Юлия Сандрозд:

Если вы хотите размножить пеларгонию, то можно ранней весной с материнского растения взять черенок. Мы его ставим в воду либо в крупнозернистый влажный песок, или можно сразу же посадить в горшочек с грунтом. Когда начинают выглядывать корни из сливных отверстий горшка, то это говорит о том, что пеларгонию пора пересадить в больший горшок, но не больше чем предыдущий.