В Беларуси началась массовая уборка озимого ячменя
В условиях глобальной нестабильности продовольствие становится базовой составляющей суверенитета. В Беларуси началась массовая уборка озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подключились все регионы, кроме северного, Витебского, там агротехнические сроки подойдут чуть позже. В стране уже убрано 6 % площадей. Средняя урожайность 38,2 центнера с гектара. Темп жатве по традиции задает юг. В Брестской области уже намолочено 44 тысячи тонн.
Подтягиваются и остальные. В Гродненской области получили уже первые 3 тысячи тонн – хозяйства постепенно выводят технику в поля. Но уже видно: зерна больше по сравнению с прошлым годом.
Секрет налитого колоса узнала Галина Буро.
Жара на западе страны подсушила поля – зерна озимого ячменя по всем признакам готовы к жатве.
Свислочский район одним из первым вывел комбайны на хлебную ниву. В авангарде хозяйство «Новый Двор-Агро». К горячему сезону укрепились техникой. В этот раз аграриям предстоит пройти более 1700 гектаров с зерновыми. Пятую часть этой площади занимает озимый ячмень. Для хозяйства, где большое поголовье коров, первое зерно после зимы особенно ценно, его не продают – отправляют на белковый корм для дойного стада. Олицетворение фразы: молоко начинается с поля.
Звено из трех комбайнов – механизаторы аккуратно проходят ряд за рядом. Для Павла Якуты это уже 10-я уборочная, намерен побороться за лидерство по сбору зерна. Помощник пригодится – со следующей недели жена составит ему пару в семейном экипаже. На технику тоже можно рассчитывать: уверен, его полевой «зубр» страну не подведет.
Павел Якута, механизатор сельхозпредприятия «Новый Двор-Агро»:
Работа на родной земле – гордость за свой труд. И отец с техникой связан был, и я.
А отправить в бункер есть что. Строгое соблюдение технологий, а еще оптимальные погодные условия – урожай рассчитывают получить выше прошлогоднего.
Виталий Паремский, директор сельхозпредприятия «Новый Двор-Агро»:
Планы очень огромные на урожайность. Помогла и погода, и агротехнические сроки сева озимых зерновых. А также все подкормки сделаны хозяйством в сроки. Поэтому я думаю, что мы выйдем на урожайность – к прошлому году процентов на 20 выше.
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