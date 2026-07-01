В условиях глобальной нестабильности продовольствие становится базовой составляющей суверенитета. В Беларуси началась массовая уборка озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подключились все регионы, кроме северного, Витебского, там агротехнические сроки подойдут чуть позже. В стране уже убрано 6 % площадей. Средняя урожайность 38,2 центнера с гектара. Темп жатве по традиции задает юг. В Брестской области уже намолочено 44 тысячи тонн. Подтягиваются и остальные. В Гродненской области получили уже первые 3 тысячи тонн – хозяйства постепенно выводят технику в поля. Но уже видно: зерна больше по сравнению с прошлым годом. Секрет налитого колоса узнала Галина Буро.

Жара на западе страны подсушила поля – зерна озимого ячменя по всем признакам готовы к жатве. Свислочский район одним из первым вывел комбайны на хлебную ниву. В авангарде хозяйство «Новый Двор-Агро». К горячему сезону укрепились техникой. В этот раз аграриям предстоит пройти более 1700 гектаров с зерновыми. Пятую часть этой площади занимает озимый ячмень. Для хозяйства, где большое поголовье коров, первое зерно после зимы особенно ценно, его не продают – отправляют на белковый корм для дойного стада. Олицетворение фразы: молоко начинается с поля. Звено из трех комбайнов – механизаторы аккуратно проходят ряд за рядом. Для Павла Якуты это уже 10-я уборочная, намерен побороться за лидерство по сбору зерна. Помощник пригодится – со следующей недели жена составит ему пару в семейном экипаже. На технику тоже можно рассчитывать: уверен, его полевой «зубр» страну не подведет.

Павел Якута, механизатор сельхозпредприятия «Новый Двор-Агро»:

Работа на родной земле – гордость за свой труд. И отец с техникой связан был, и я. А отправить в бункер есть что. Строгое соблюдение технологий, а еще оптимальные погодные условия – урожай рассчитывают получить выше прошлогоднего.