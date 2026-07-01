Аграрии Гомельской области приступили к тереблению льна

В Гомельской области приступили к тереблению льна. Главный производитель волокна в регионе (предприятие «Кормален») вывел технику на поля сразу двух районов. Старт уборочной аграрии называют удачным: жара пошла культуре на пользу и заметно ускорила ее созревание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поля Кормянского льнозавода занимают практически 3 000 гектаров. Кроме своего района, культуру также культивируют на землях соседнего, Рогачевского. Именно здесь, около деревни Звонец, сегодня работает техника.

Анна Корольчук, корреспондент: В отличие от зерновых, лен требует особого обращения. Стебли выдергивают из земли с корнем специальными машинами-теребилками и выкладывают на поле лентой для вылежки.

Лен – культура капризная и требует строгого соблюдения технологий. В поле выходят только после вердикта заводской лаборатории. Агроном ежедневно привозит туда образцы. Когда процент выхода волокна доходит до 30, это сигнал к старту.

На данный момент идет фаза ранней желтой спелости. И смотрим по низу, по листикам. Если листики снизу уже опадают, сохнут – тогда уже делаем уборку.

Строги и правила севооборота. На одном и том же месте сеять «северный шелк» можно лишь раз в 5 лет. В перерывах земли занимают озимыми зерновыми, что позволяет почве восстановиться, а хозяйством получать стабильно высокий урожай.