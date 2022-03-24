Генпрокуратура предлагает признать NEXTA террористической организацией

Новости Беларуси. В Верховный суд Беларуси направлено заявление о признании неформальной организации NEXTA с входящими в нее структурными подразделениями террористическими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запустить правовую процедуру предложили КГБ и Генпрокуратура на основании закона «О борьбе с терроризмом», направили дело в Верховный суд.

Отметим, с середины 2020 года незаконное интернет-сообщество организовывало и объединяло экстремистски настроенных людей и склоняло их к участию в несанкционированных массовых акциях протеста, а также к совершению актов терроризма. В частности, через размещение специнформации в чатах, в которых обучают технологиям изготовления самодельных взрывчаток, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям.