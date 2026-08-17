Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси: ребята работают на производстве и стройках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке будущего Национального музея и парка Народного единства работы ведутся круглосуточно в три смены. Сейчас там трудятся 6 студенческих отрядов – всего 59 человек: они убирают строительный мусор и выполняют подсобные работы.

София Карп, участница стройотряда (Россия): Берешь ответственность за такую огромную, масштабную работу, потому что, понятно, пока мы здесь работаем, это очень важно, очень красиво – и это по‑настоящему исторический момент. Поэтому, конечно, берешь за это ответственность, и хочется работать намного больше и усерднее.

Дмитрий Харитонов, начальник участка Стройтреста №4 Минска:

К нам приехали 10 человек из России, и мы их задействовали на подноске, сборке грильято – это такие конструкции на потолок. И, конечно, они нам помогают. Не только они, наши белорусские стройотряды также большой вклад внесли в строительство музея.

К белорусским отрядам присоединился российский строительный отряд «58 регион» имени Героя Советского Союза Кижеватова. Это девушки из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.