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Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси

17 августа 2026 06:26
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Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси: ребята работают на производстве и стройках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси-2

На площадке будущего Национального музея и парка Народного единства работы ведутся круглосуточно в три смены. Сейчас там трудятся 6 студенческих отрядов – всего 59 человек: они убирают строительный мусор и выполняют подсобные работы.

Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси-4

София Карп, участница стройотряда (Россия):
Берешь ответственность за такую огромную, масштабную работу, потому что, понятно, пока мы здесь работаем, это очень важно, очень красиво – и это по‑настоящему исторический момент. Поэтому, конечно, берешь за это ответственность, и хочется работать намного больше и усерднее.

Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси-6

Дмитрий Харитонов, начальник участка Стройтреста №4 Минска:
К нам приехали 10 человек из России, и мы их задействовали на подноске, сборке грильято – это такие конструкции на потолок. И, конечно, они нам помогают. Не только они, наши белорусские стройотряды также большой вклад внесли в строительство музея.

К белорусским отрядам присоединился российский строительный отряд «58 регион» имени Героя Советского Союза Кижеватова. Это девушки из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

# Молодежь Беларуси # Молодёжь # Россия

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