От контроля цен до экологии: депутаты Палаты представителей начинают работу в избирательных округах

Депутаты Палаты представителей на этой неделе работают в избирательных округах. Запланированы личные приемы граждан и представителей организаций. Графики встреч размещены на персональных сайтах депутатов и ресурсах районных исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С понедельника по пятницу парламентарии проведут разъяснение норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с местными жителями. Темой обсуждений выбрана экологическая культура – формирование ответственного отношения к природе и ресурсам. Продолжится изучение ассортимента и мониторинг цен на социально значимые товары в торговых объектах и организациях Белкоопсоюза, а также анализ стоимости лекарственных препаратов в аптеках.

Отдельный блок – проверка ситуации на школьных базарах и ярмарках, оценка готовности к новому учебному году и зимнему отопительному сезону, контроль хода уборочной кампании. Депутаты также примут участие в республиканской благотворительной акции Белорусского Красного Креста «Соберем детей в школу», направленной на поддержку многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей‑инвалидов. Кроме того, продолжится работа в рамках международного и межпарламентского сотрудничества.