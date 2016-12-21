Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь принимает поздравления с 15-летием

Новости Беларуси. Генеральному штабу Вооруженных Сил 21 декабря исполняется 15 лет. За эти годы он стал центральным органом управления страны, координирующим все силовые структуры в вопросах военной безопасности.

Именно здесь анализируется опыт локальных конфликтов, прогнозируется характер будущих войн, определяются и реализуются ключевые направления создания национальной армии.

В компетенции Генштаба – переоснащение на современные образцы вооружения, оптимизация системы боевой подготовки, совершенствование силовой составляющей ОДКБ, а также развитие региональной группировки войск Беларуси и России.

Поздравления офицерам и генералам Генштаба в эти дни приходят от руководства страны, представителей силового блока и коллег из других стран, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валерий Герасимов начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны Российской Федерации:

Офицер любого генштаба должен быть не просто подготовленным, знающий персоналом в своем деле. Это еще и должен быть вдумчивый интеллектуал, который досконально знает свой вопрос, свое направление работы. И самое главное – прогнозирует и строит свою работу с перспективой. Я хотел бы сказать, что всеми этими качествами в полной мере обладает офицеры и генералы Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.