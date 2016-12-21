Зеленые красавицы на любой вкус и кошелек: 21 декабря начинают работать елочные базары

Новости Беларуси. Более 160 елочных базаров откроют 21 декабря белорусские лесхозы. Точки продажи новогодних деревьев организуют во всех регионах страны. В том числе 2 десятка базаров откроется в Минске. Здесь может приобрести ели сосны, новогодние букеты и деревья в кадках на легальных основаниях.

Заготовлено уже более 175 тысяч зеленых красавиц. А вот за незаконную вырубку елей предусмотрена ответственность. В период праздников вводится усиленный режим охраны лесов.

Будет организовано почти 2 тысячи рейдов и 300 контрольных постов. В помощь специалистам – фото- и видеоловушки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.