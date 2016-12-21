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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного тумана

21 декабря 2016 06:45
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Новости Беларуси. Гололед, сильный туман и плохая видимость на дорогах. В Беларуси объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. Уже днем белая густая дымка накроет большую часть территории страны. Видимость на дорогах будет достигать от 100 до 300 метров.

Непростую ситуацию усугубит гололедица на дорогах. В связи погодными условиями увеличивается вероятность ДТП. В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать дистанцию и снижать скорость на опасных участках дорог.

Особо внимательными нужно быть вблизи водоемов, где наиболее интенсивно образуется густой туман. При движении с плохой видимостью повышается и утомляемость водителей. Автомобилистам следует соблюдать осторожность, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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