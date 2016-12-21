ВВС и войска ПВО отмечают 15 лет со дня образования

Новости Беларуси. 21 декабря исполняется 15 лет со дня образования командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. За небольшой отрезок времени новый вид Вооруженных Сил подтвердил свою эффективность и значимость для обеспечения безопасности государства.

ВВС и войска ПВО прошли серьезный период становления и развития. Сегодня это высокоподготовленные кадры, современные образцы вооружения и военной техники. Только в этом году закуплено 4 учебно-боевых самолета Як-130. На вооружение приняты 6 вертолетов Ми-8.

Активный процесс перевооружения и модернизации происходит в радиотехнических, зенитно-ракетных войсках, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.