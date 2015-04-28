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Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» 28 апреля прибудет в Гродно

28 апреля 2015 07:36
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Новости Беларуси. Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» 28 апреля прибудет в Гродно. Сюда он едет из Витебска, где вагон-музей пополнился новыми экспонатами из фондов областного музея имени Миная Шмырева.

В областном центре состав встречали более 300 человек. Прямо у вокзала развернули импровизированную концертную площадку. А желающие написали свое «Письмо Победителю!» со словами благодарности за мирное небо и независимую Беларусь.

Николай Кожевников, ветеран Великой Отечественной войны:
Это очень нравится, это поезд дружбы, конечно. Очень прекрасно. Когда пришел сюда, мне кажется не 89, а всех 25. С чувством таким хорошим пришел сюда.

Участники акции возложили цветы к вечному огню.

Завершится патриотическая акция «Поезд «Цветы Победы» 4 мая в Бресте, а 5 мая состав вернется в город-герой Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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