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На этой неделе завершается регистрация участников ЦТ

28 мая 2013 15:14
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Новости Беларуси. «Проверка знаний». На этой неделе завершается регистрация участников централизованного тестирования. В Минской области регистрацию проводят в Солигорске, Борисове и Молодечно.

До 1 июня заявки на прохождения ЦТ принимают в местном горно-химическом колледже. Абитуриент должен лично заполнить заявление, предъявить паспорт, а также квитанцию ​​об оплате за прием и оформление документов.

При поступлении в вуз абитуриент может зарегистрироваться не более чем на три испытания. Всего заявки принимают по 14 предметам. Процедура занимает не более 10 минут. Вся информация заносится в единую республиканскую базу данных.

В прошлом году участие в ЦТ в Солигорске приняли более 4 тысяч человек. Они сдали в общей сложности 13 тысяч тестов. В этом году цифра должна быть примерно такой же, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Образование # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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