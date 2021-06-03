Прямой эфир

Гендиректор «Бобруйскагромаш»: мы подготовили полностью оцинкованную бочку, в Беларуси никто не производит такие машины

03 июня 2021 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Китайско-белорусско индустриальном парке «Великий камень» свою работу продолжает Международная специализированная выставка «Белагро». В 2021 году она действительно поражает своей масштабностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Бобруйскагромаш»: мы подготовили полностью оцинкованную бочку, в Беларуси никто не производит такие машины-1

Рекордное количество участников – более 400. Гости из 16 стран мира. Да и сама площадь экспонатов и павильонов подтверждает международный авторитет белорусского аграрного сектора. Здесь последние образцы машиностроения, достижения в животноводстве, переработке. Хорошая возможность заявить о себе.

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?

Гендиректор «Бобруйскагромаш»: мы подготовили полностью оцинкованную бочку, в Беларуси никто не производит такие машины-4

Как, например, это удалось предприятию «Бобруйскагромаш», который уже поставляет свою технику в 50 стран мира, в том числе и на Африканский континент, и сегодня продолжает удивлять партнеров своей продукцией. Им удалось успешно выстоять в пандемию, более того, на предприятии считают нынешний период – временем новых возможностей.

Гендиректор «Бобруйскагромаш»: мы подготовили полностью оцинкованную бочку, в Беларуси никто не производит такие машины-7

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:
Мы подготовили ряд новинок, новой совершенно техники. Это связано с подготовкой внесения минеральных удобрений. Также мы подготовили полностью оцинкованную бочку, в Республике Беларусь никто не производит такие машины. Также мы подготовили новые посевные агрегаты. Поэтому есть чем удивить наших аграриев и не только наших. Мы поставляем уже в Зимбабве нашу технику, и она хорошо себя зарекомендовала, поэтому партнеры приехали, чтобы более детально изучить другие наши машины, которые могут применяться у них в стране. Для нас это большой потенциальный рынок, и я уверена, мы найдем там свое место.

Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»

Гендиректор «Бобруйскагромаш»: мы подготовили полностью оцинкованную бочку, в Беларуси никто не производит такие машины-10

Помимо экспорта, на предприятии планируют развивать сборочное производство в Индии. Уже подписан контракт. К слову, своих посетителей многочисленные стенды будут ждать до 5 июня.

# Сельское хозяйство # общество # Надежда Лазаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На что пойдёт Запад, чтобы вновь вывести людей на улицы? Рассуждает политолог Сергей Михеев
03 июня 2021 08:40

На что пойдёт Запад, чтобы вновь вывести людей на улицы? Рассуждает политолог Сергей Михеев

Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске
03 июня 2021 07:44

Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске

В Минске открывается Международный экологический форум и Ecology Expo – 2021
03 июня 2021 06:49

В Минске открывается Международный экологический форум и Ecology Expo – 2021