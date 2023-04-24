Гендиректор «Беларусьфильма» о кадровых резервах: мы должны набирать работников, которые нужны в конкретный период

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас кадры есть? Вы смотрите на тех, кто приходит в Академию. Может быть, не все такие плохие сценарии приносят? Может, есть что-то интересное?

Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Академия набирает очень хорошие кадры, готовит. В этом году уже принято решение, что наши выпускники, как бы ни ругали всех со стороны, все пойдут работать на киностудии. Это большой прорыв. И это благодаря Владимиру Михайловичу [Карачевскому – прим. ред.]. Я хочу заступиться за киностудию. Кто придумал такую оптимизацию на киностудии, чтобы кадры потихоньку убирали? Ведь Владимир Михайлович – исполнитель, генеральный директор. Надо было подумать, прежде чем сделать такой шаг.