«Ген плохого водителя»: как бороться с некачественным обучением в автошколе

Женщина за рулем, она как звезда в небе. Ты ее видишь, а она тебя — нет. Это, конечно, злой мужской юмор. Героиням этого сюжета не посчастливилось пока стать звездами на небе и на дорогах. Так что, пока им пришлось ограничиться статусом звезд телеэкрана.

Когда Ольга Демидович решила приобрести автомобиль, возникла необходимость получить права. При выборе автошколы девушка руководствовалась расположением классов и автодрома, а также ориентировалась на приемлемую цену услуги. О качестве обучения минчанка не задумывалась, и как оказалось, зря.

Ольга Демидович:

Я начала обучение в октябре-месяце, я заплатила все деньги за обучение, но у меня нет прав и нет документа об окончании автошколы.

Поступив на обучение в октябре 2015 года, и оплатив полностью курс, девушка рассчитывала в феврале 2016 года, вступить в ряды автоледи. Однако у руководства автошколы на этот счет сложилось иное мнение.

Ольга Демидович:

Обещали 3.5 месяца обучения. На сайте написано. Заключили со мной договор. Теория велась нормально, все хорошо. Вождение началось гораздо позже. Вся группа начала возмущаться. Спросила, почему так поздно, ответили, как откатаешь, так и пойдешь в ГАИ.

Задача была не из легких, за время обучения у курсантки сменилось три инструктора. С горем пополам, с большими перерывами, спустя 7 месяцев, программу Ольга все-таки откатала, вот только получить свидетельство об окончании автошколы «БелТехМастер-Столица» ей так и не удалось. Девушка трижды пыталась сдать инструктору вождение в городе, все попытки оказались неудачными.

Максим Сидорович, инструктор по вождению:

Бывали сложные курсанты, но со всеми все решали. Но с ней вот что-то не получилось, не может до сих пор все сдать.

Инструктор уверен, несмотря на то, что теория и площадка курсанткой были сданы с первого раза: максимум девушка может управлять стиральной машиной. Молодой человек утверждает: выпускать на автомобиле курсантку в город – сродни стихийному бедствию. Мастер уверенно заявляет, что откатал с Ольгой все положенные часы, но в том, что девушка ничему не научилась за 50 академических часов и с подобной подготовкой далеко не уедет, своей вины не усматривает.

Максим Сидорович, инструктор по вождению:

Человек не хочет воспринимать информацию. Ей говоришь - одно делай, она переворачивает и делает совсем другое. Ну, думаю, в скором времени, может быть как-нибудь, кому-нибудь когда-нибудь да сдаст.

Кстати, в рейтинге автошкол "БелТехМастер-Столица" занимает, так сказать, «почетное» 64 место, да и репутация заведения, по отзывам в интернете не сказать, чтобы блестящая. Частая смена инструкторов, растянутые сроки обучения. Качество преподавания оставляет желать лучшего. К сожалению, эта характеристика сегодня применима к большинству автошкол. Автошкольный бизнес сегодня один из самых нерегулируемых и нечистоплотных. Сколько отдала за обучение в данном заведении и за дополнительные индивидуальные занятия с инструктором наша следующая героиня уже не считает.

Инна Мелешко:

Полтора года назад я закончила автошколу и прав у меня до сих пор нет. На автомобиле я соответственно не езжу. Когда пришла пора сдавать город возникли проблемы и не у меня одной. Нас сдавало человек 6-7 и мы так и курсировали бесконечно из одной субботы в другую, приезжали, садились и из этой шестерки сдавало может быть 1-2 человека.

Педали, к слову, девушка не путает, за рулем краситься не стремится, правила дорожного движения выучила наизусть, да и, вообще, подходит ко всему в жизни ответственно, но получить заветные «корочки» не может. Пересдавала Инна в целом 7 раз. Все это вылилось для девушки в сильнейший стресс и заставило обратиться к психологу.

Инна Мелешко:

Я уверена, есть же какие-то способы, приемы, методики для снятия стресса, чтобы человек концентрировался. Я твердо намерена получить права.

Специалисты отмечают, выбирая автошколу, нужно переживать не только относительно оплаты и своей способности к обучению и требований. За науку, конечно, необходимо платить, ведь никто не выдаст вам за красивые глазки документ, дающий право управлять автомобилем. Переживать нужно и за то, что приложив для обучения немало сил, можно в лучшем случае «за науку» заплатить в разы больше, в худшем же случае ни с чем закончить все обучение. И удивляться здесь не приходится, потому что обучение вождению является бизнесом, деньги клиента являются основным источником пополнения бюджета автошколы, поэтому с клиентов обычно выжимается по максимуму.

Инна Мелешко:

Я очень много вложила в подготовку. Я потратила много денег и на саму автошколу и я брала себе дополнительные занятия с инструктором, все мы знаем что и пересдачи сейчас очень дорогие.

Ученые утверждают: люди, которые часто попадают в автомобильные аварии из-за неумелого вождения машины, могут винить в этом свои гены. Нейрофизиологи Калифорнийского университета и Университета Флориды (США) установили, что наличие «гена плохого водителя» более чем на 20% повышает риск плохого вождения. По этой причине такие водители делают больше ошибок с начала самостоятельной поездки на автомобиле и менее внимательны на дороге. Однако, сотрудник одной из столичных автошкол с учеными категорически не согласен.

Виктор Мазуркевич:

Патологически неспособного к обучению вождения автомобиля человека не существует. Есть плохие инструктора, безответственные ученики, недобросовестные руководители, которым важно только снять деньги.

Нельзя и отрицать, что важным фактором, мешающим сдать на права с первой попытки является страх. Сильнейший стресс, который испытывают курсанты во время сдачи экзамена, неумение владеть собственными эмоциями мешают будущим автомобилистам.

Виктор Мазуркевич:

Я считаю важным включать в курс обучения психологическую подготовку. Прорабатывать правильную реакцию на те или иные раздражители, дорожные знаки, машины. Как вести себя в стрессовой ситуации на дороге. К сожалению, в программе есть 2 часа по психологической подготовке, но чаще всего и они не отрабатываются в автошколах как положено. И потому мы имеем то, что имеем.

Но вернемся к нашим героиням. На сегодняшний день Ольга настолько устала от бесконечных пересдач и комментариев инструктора, что готова отказаться от идеи получения прав, вот только деньги девушки за обучение никто не вернет. Инна же намерена получить права любой ценой.

Пока же мы имеем удручающий результат, который подтверждает статистика. Количество успешных сдач экзамена с первой попытки — вызывает у сотрудников ГАИ страх. В том смысле, что их крайне мало. Даже видавшие виды опытные инспекторы между собой шепчутся: «Их даже не научили в автошколах разворачиваться.» И в завершение сюжета замечу следующее: Если женщина хочет научиться водить автомобиль, самое главное - не стоять у нее на пути.