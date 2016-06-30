Денежный вопрос: как не попасться на крючок банковским мошенникам и сохранить свои деньги?

Совсем скоро деноминация. Мы «зашелестим» новыми купюрами с васильками, памятниками и даже «зазвеним» монетами. Однако будьте аккуратны с денежными операциями. Их ещё никто не отменял. Как не стать жертвой мошенников? Разбираемся вместе со специалистами.

Каждый владелец банковской пластиковой карточки должен осознавать, что всегда есть риск попасть в сети преступников.

Запомните раз и навсегда ваш пин-код! Ни в коем случае не пишите его на бумаге и не кладите рядом с карточкой в кошелёк или другие важные документы.

Не царапайте заветный номер прямо на карточке. Так вы буквально сами отдаёте свои деньги мошенникам.

Снимайте деньги только в банкоматах, находящихся только в безопасных местах и под видеонаблюдением: в подразделениях банка, в торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.д.

Внимательно следите за поведением посторонних лиц в очереди в банкомата. Если много людей, лучше вводить пин-код, прикрывая цифры рукой.

Перед использовании банкомата обязательно осмотрите его на наличие дополнительных устройств в месте набора пин-кода и картоприёмнике: есть ли на кнопках неровности, выпуклая или вогнутая панель.

Если вас что-то смущает, ни в коем случае не пользуйтесь банкоматом и сообщите о своих подозрениях сотрудникам кредитной организации по телефону, указанному на банкомате.

Дело в том, что мошенники могут установить на банкоматы скиммер и лишить вас сбережений.

Не принимайте помощь «третьих лиц» при проведении операций с банковской карточкой. Обратите внимание: нет ли рядом с банкоматом посторонних предметов – пакета от сока, пачки сигарет. Если есть – воздержитесь от снятия денег.

Установите на телефон СМС-оповещение о банковской карточке. Так вы сможете контролировать: когда и в каком количестве уходят ваши деньги. Возможно, кто-то пользуется вашей карточкой, пока вы не знаете. К слову, обезопасить себя можно, грамотно выбрав пластиковую карточку.

Стоит быть внимательным и с наличным расчётом. Не обменивайте, не разменивайте денежную купюру у посторонних граждан.

Ни под каким предлогом не передавайте свои деньги незнакомым лицам. Например, для переписи в связи с предстоящей деноминацией. А также для оказания ими услуг приобретения квартиры, машины, продуктов и других вещей.