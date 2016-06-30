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Книга соболезнований открыта в посольстве Турции: почтить память жертв теракта можно 30 июня и 1 июля

30 июня 2016 13:37
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Новости Беларуси. К посольству Турции в Минске белорусы продолжают нести цветы и лампады, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате теракта.

Жертвами трагедии стали более 40 человек, больше 200 пострадали. Выразить свое сочувствие любой желающий может в офисе турецкой дипмиссии – там открыта книга соболезнований. Сегодня и завтра ее страницы для слов участия доступны с 2 до 6 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь:
Происшествия в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле повергло нашу страну в глубокую скорбь. Мы надеемся, что данный террористический акт, хоть и не первый, но будет последним. Наша страна решительно будет вести борьбу с терроризмом. По этому случаю я бы хотел передать свое послание всем народам мира: международное сообщество должно вместе вести борьбу с терроризмом, основываясь на принципах единства и сотрудничества.

# общество # Кезбан Нилвана Дарама # Теракт в Стамбуле

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