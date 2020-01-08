Белоруска отмечает 100 лет и рассказывает о секретах долгой жизни

Новости Беларуси. Золотой юбилей. В Беларуси поздравили женщину, отметившую 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Лесникова родилась в Гомеле и прошла Великую Отечественную. На Северо-Кавказском фронте – тогда еще 23-летняя девушка – работала телеграфисткой. Поучаствовала в Тегеранской конференции членов антигитлеровской коалиции в 1943-м. И даже телеграфировала в Москву лично от Иосифа Сталина. Юбилей Надежда Митрофановна встретила в кругу родственников: дочери и внучки, а также постояльцев интерната ветеранов войны и труда.

Надежда Лесникова:

Огород был, сад был. Очень много фруктов ела. Я любила и сейчас даже люблю. Ни с кем не скандалила, не ругалась, не нервничала. Надо вот так: уважать людей. Родители у меня хорошие были, родственники мои долгожители тоже были. Мамина сестра очень долго прожила. Быть спокойной, быть хорошей. Водку не пить надо никому.