Белоруска отмечает 100 лет и рассказывает о секретах долгой жизни

Новости Беларуси. Золотой юбилей. В Беларуси поздравили женщину, отметившую 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Золотой юбилей. В Беларуси поздравили женщину, отметившую 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Лесникова родилась в Гомеле и прошла Великую Отечественную. На Северо-Кавказском фронте – тогда еще 23-летняя девушка – работала телеграфисткой. Поучаствовала в Тегеранской конференции членов антигитлеровской коалиции в 1943-м. И даже телеграфировала в Москву лично от Иосифа Сталина.
Юбилей Надежда Митрофановна встретила в кругу родственников: дочери и внучки, а также постояльцев интерната ветеранов войны и труда.
Надежда Лесникова:
Огород был, сад был. Очень много фруктов ела. Я любила и сейчас даже люблю. Ни с кем не скандалила, не ругалась, не нервничала. Надо вот так: уважать людей.
Родители у меня хорошие были, родственники мои долгожители тоже были. Мамина сестра очень долго прожила. Быть спокойной, быть хорошей. Водку не пить надо никому.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Я думаю, секрет долгожительства – это любовь. Любовь к жизни, любовь к людям. Это образец и эталон – к чему надо стремиться и как надо жить, и как нужно относиться к стране, к людям и самим себе прежде всего.
Добавим, в Беларуси столетний возрастной рубеж преодолели 382 человека. Трое из них – жители интерната ветеранов войны и труда.