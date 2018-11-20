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«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле

20 ноября 2018 07:30
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Новости Беларуси. Театр тишины появился в Гомеле. Большую часть театральной труппы составляют актеры с нарушением слуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле-1

Пластика и язык тела являются основой для понимания и взаимодействия людей на этой сцене. Главный эффект от представления зависит от понимания зрителя: танго здесь исполняют, не слыша ни единого звука, а поэзия песен превращается в выразительный танец рук.

«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле-4

Иван Быков, актер Театра тишины:
Поднимает мою самооценку, настроение. Я получаю удовольствие от танцев, от песни, от клоунады.

«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле-7

Николай Соснин, художественный руководитель Театра тишины:
Этот проект инклюзивный. В нем участвуют как ребята с нарушением слуха, так и слышащие ребята. Они вместе участвуют в репетициях, вместе обучаются, вместе выступают.

В планах Театра тишины – большая постановка по мотивам бессмертного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Создать на сцене «Маленького принца» здесь надеются, победив в конкурсе социальных проектов.

«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле-10

«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле-12

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Николай Соснин # Фотофакт

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