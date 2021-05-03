Где развернутся торговые ряды и развлекательные площадки? Как Минск готовится отмечать 9 Мая

Новости Беларуси. Предпраздничная подготовка на финальной стадии. Минск ярко и масштабно отметит День Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Город заиграл яркими красками еще на прошлой неделе. На главных проспектах и улицах установили тематические стенды, вывесили красочные декорации и флаги с символикой праздника.

Основные локации торжества размещены в центре столицы. Так, на площади Победы организаторы вовсю монтируют оборудование, устанавливают панорамный экран и импровизированную сцену.

Особая атмосфера будет царить также на Октябрьской площади, возле стелы «Минск – город-герой» и у Дворца спорта. Здесь развернутся торговые ряды и развлекательные площадки. Гостей ждут театральная и концертная программы, а также праздничный салют.

Наталья Авдеенко, начальник концертного отдела ГУ «Минскконцерт»:

Возле Дворца спорта наша концертная площадка будет строиться из нескольких эпизодов. Эпизод, посвященный любимой нашей стране Беларуси, – это «Беларусь – имя святое». Настоящей изюминкой праздника будет блок, который посвящен довоенной жизни. После этого мы переходим к тематике фронтового концерта. Будут воссозданы привалы, когда наши артисты, творческие коллективы, солисты театра оперы и балета выезжали на фронт и давали свои выступления перед солдатами.