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Где развернутся торговые ряды и развлекательные площадки? Как Минск готовится отмечать 9 Мая

03 мая 2021 16:06
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Новости Беларуси. Предпраздничная подготовка на финальной стадии. Минск ярко и масштабно отметит День Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где развернутся торговые ряды и развлекательные площадки? Как Минск готовится отмечать 9 Мая-1

Город заиграл яркими красками еще на прошлой неделе. На главных проспектах и улицах установили тематические стенды, вывесили красочные декорации и флаги с символикой праздника.

Где развернутся торговые ряды и развлекательные площадки? Как Минск готовится отмечать 9 Мая-4

Основные локации торжества размещены в центре столицы. Так, на площади Победы организаторы вовсю монтируют оборудование, устанавливают панорамный экран и импровизированную сцену.

Где развернутся торговые ряды и развлекательные площадки? Как Минск готовится отмечать 9 Мая-7

Особая атмосфера будет царить также на Октябрьской площади, возле стелы «Минск – город-герой» и у Дворца спорта. Здесь развернутся торговые ряды и развлекательные площадки. Гостей ждут театральная и концертная программы, а также праздничный салют.

Где развернутся торговые ряды и развлекательные площадки? Как Минск готовится отмечать 9 Мая-10

Наталья Авдеенко, начальник концертного отдела ГУ «Минскконцерт»:
Возле Дворца спорта наша концертная площадка будет строиться из нескольких эпизодов. Эпизод, посвященный любимой нашей стране Беларуси, это «Беларусь имя святое». Настоящей изюминкой праздника будет блок, который посвящен довоенной жизни. После этого мы переходим к тематике фронтового концерта. Будут воссозданы привалы, когда наши артисты, творческие коллективы, солисты театра оперы и балета выезжали на фронт и давали свои выступления перед солдатами.

Где развернутся торговые ряды и развлекательные площадки? Как Минск готовится отмечать 9 Мая-13

К слову, в преддверии праздника трудятся и озеленители. Минск порадует яркими цветами. Десятки тысяч тюльпанов, один из главных символов Дня Победы, распустятся как раз к празднику.

# День Победы # общество # Наталья Авдеенко # Фотофакт

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