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Цветы Великой Победы – почему весенняя яблоня стала символом светлого будущего?

09 мая 2024 06:27
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Белый цвет – цвет освобождения, светлого будущего и чистого неба. Безусловно, это все объединяет в себе весенняя яблоня, без которой невозможно представить наш символ Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы Великой Победы – почему весенняя яблоня стала символом светлого будущего?-1

Действительно, будто сама природа подарила народу-победителю возможность вернуться в нарядные города и деревни, украшенные яблоневым цветом, которые как маяк указывали воинам дорогу домой. Кроме того, плодоносящая яблоня стала символом преемственности поколений, тех знаний и традиций, которыми богаты и дорожат наши люди.

Цветы Великой Победы – почему весенняя яблоня стала символом светлого будущего?-4

И именно эти белые майские цветы уже больше 30-ти лет также прочно ассоциируются с благосостоянием, динамичным развитием, успехом и процветанием суверенной независимой Беларуси.

Цветы Великой Победы – почему весенняя яблоня стала символом светлого будущего?-7

Без сомнения, всем нашим оппонентам впору поднимать белый флаг. Очевидно, что наследники Победы не поддаются давлению, но и не нападают. А желают всем мира и добра.

# Великая Отечественная война # общество

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