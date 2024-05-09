Цветы Великой Победы – почему весенняя яблоня стала символом светлого будущего?

Белый цвет – цвет освобождения, светлого будущего и чистого неба. Безусловно, это все объединяет в себе весенняя яблоня, без которой невозможно представить наш символ Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действительно, будто сама природа подарила народу-победителю возможность вернуться в нарядные города и деревни, украшенные яблоневым цветом, которые как маяк указывали воинам дорогу домой. Кроме того, плодоносящая яблоня стала символом преемственности поколений, тех знаний и традиций, которыми богаты и дорожат наши люди.

И именно эти белые майские цветы уже больше 30-ти лет также прочно ассоциируются с благосостоянием, динамичным развитием, успехом и процветанием суверенной независимой Беларуси.