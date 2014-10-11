11 октября в Заславле поздравили с Днем матери

Новости Беларуси. Все лучшее – мамам. 11 октября в Заславле с Днем матери поздравляли тех, кто посвятил свою жизнь детям. На праздник съехались многодетные женщины со всей Беларуси. У каждой из них по трое-четверо, а то и пятеро детей. Есть мама, которая вырастила и воспитала десятерых — 7 девочек и троих мальчиков. Во время праздничного концерта женщины особенно растрогались, когда на сцене появились воспитанники школы-интерната для детей с нарушением слуха. Ведь каждая из присутствующих мам воспитывает ребенка-инвалида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщины получили памятные подарки, но главным подарком для них стала сама встреча.

Ее большая семья – это ее самая большая заслуга, считает Елена Данева. Конечно, за ребятами нужен глаз да глаз, и работу по хозяйству никто не отменял. Но у многодетной мамы много помощников. Первый – это папа, у которого, кстати, 6 родных братье и сестре, и 8-летний Миша, который на правах старшего брата присматривает за младшими и всегда старается прийти на помощь маме.

Особое внимание мамы требует пятилетний Юра. У мальчика нарушения слуха. Но врачи говорят, что есть большая надежда на выздоровление и он пойдет в обычную школу. Впрочем, болезнь не помешала Юре вырасти веселым и активным. По мнению пока единственной в семье Данавых дочки, 6-летней Киры, родители и вовсе уделяют мальчишкам больше времени. Елена торопиться успокоить домочадцев: любви в их семье хватит каждому.

Елена Данева, многодетная мама:

Самое главное — любовь родителей, понимание. Детки тогда идут навстречу, общаются хорошо, каждый рассказывает, то у него было в школе, садике.

Уже многодетная мама признается, что не думала, что у нее будет большая семья. На сейчас каждый день благодарит Бога за такой подарок. Кстати, День матери отмечают 14 октября не случайно. Для православных верующих это большой праздник – Покров Святой Богородицы. В преддверии такого важного дня в древней город Заславль съехались многодетные мамы со всей страны.

Это музыкальное поздравление нашло отклик в сердце каждой мамы. Многие из них воспитывают ребенка-инвалида. Для этих женщин поздравлений и внимания никогда не бывает много. Переоценить значимость материнства просто невозможно.

Надежда Ермакова, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Если женщина имеет ребенка, рожает ребенка, это, наверное, то человеческое счастье, которое может быть самым главным счастьем.

Сегодня мы им сделали подарок не тем, что подарили подарки, а тем, что мы их собрали. Они приехали с разных уголков Республики. То, что сегодня о них вспомнили это очень важно. Их привезли, от их домашних забот оторвали, чтобы им сказать: спасибо вам за ваше женское, материнское мужество.

Все мамы получили подарки. Но главный подарок для них – это интересный, насыщенный событиями день. Ведь уделить внимание нужно каждому члену семьи. И порой на себя времени у многодетной мамы просто не хватает.

Наталья Филипова, многодетная мама:

Это настоящий праздник. В нашей жизни, к сожалению, они не часто и их очень мало. Здорово, что я сегодня сюда попала. Спасибо большое.

Ольга Шаршнева, многодетная мама:

Все понравилось. Очень интересно. Приятно порадовали подарки.