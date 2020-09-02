Прямой эфир

Где и во сколько 2 сентября пройдут митинги в поддержку мира и безопасности

02 сентября 2020 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. 2 сентября у посольства Польши в Минске и у генерального консульства в Гродно состоятся разрешенные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где и во сколько 2 сентября пройдут митинги в поддержку мира и безопасности-1

На них белорусы заявят о своей позиции в отношении западных соседей. Также акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «Не дадим развалить страну!» сегодня запланированы в Лиде, Островце и Житковичах.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве вакцинация от коронавируса начнётся 5 сентября
02 сентября 2020 09:34

В Москве вакцинация от коронавируса начнётся 5 сентября

В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна
02 сентября 2020 09:03

В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна

В Вооружённых Силах Беларуси продолжают проверять боевую и мобилизационную готовность
02 сентября 2020 07:47

В Вооружённых Силах Беларуси продолжают проверять боевую и мобилизационную готовность