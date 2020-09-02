Где и во сколько 2 сентября пройдут митинги в поддержку мира и безопасности

Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. 2 сентября у посольства Польши в Минске и у генерального консульства в Гродно состоятся разрешенные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На них белорусы заявят о своей позиции в отношении западных соседей. Также акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «Не дадим развалить страну!» сегодня запланированы в Лиде, Островце и Житковичах.