Где и когда можно послушать пение соловьев в Минске?

Новости Беларуси. Симфонический оркестр пернатых обитателей города возглавляет соло самой звонкой и голосистой пташки. Минский соловей славится выдающимися вокальными данными и никому не уступает в своем природном мастерстве.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации:

У соловья, действительно, очень такой чистый, флейтовый, мелодичный голос. У многих, например, есть какие-то нотки треска в пении, ну и, в основном, может быть, они как-то больше трещат или тихо поют, и они менее заметнее. Соловей поет громко, четко, у него делится песня на такие как бы части, которые мы называем «колена», поэтому благодаря этим признакам, что он такой «громкий, чистый, красивый голос» с разными такими слогами, и относят его к одним из лучших певцов.

Для того, чтобы попасть на концерт выдающегося исполнителя, не обязательно покидать городскую черту. Парковые зоны, например, послужат отличной музыкальной площадкой для выступления минской пернатой звезды.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации:

Поющие в городе соловьи – это всегда, ну такое, хорошее приносит настроение, наверное.

Широкое признание и популярность голосистой пташки стало, как принято, поводом для забавных историй.

Существует поверье, что если отломать веточку от дерева, на котором поет соловей, и прикоснуться к любимому человеку, ваши чувства станут взаимными.

Но гастрольный соловьиный тур продолжается совсем недолго и ласкает слух птичка-невеличка буквально несколько месяцев в году, что делает ее появление особенным и незабываемым до следующей встречи.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации:

Соловьи у нас в Беларуси появляются в середине апреля или в зависимости хода весны могут быть и позже, могут быть, вероятно, и раньше. Первые песни можно уже услышать в середине апреля, но самый пик активных песен он происходит, конечно же, в мае, и вот, май, есть даже устойчивая ассоциация, что май ассоциируется с пением соловья, но соловьи поют недолго. Если хотите услышать соловьев, то сделайте это лучше в мае.

Но непростые правила мегаполиса усложняют встречу с соловьем, поэтому благие намерения граждан в отношении пернатых друзей помогут обнаружить и услышать прекрасные звуки, голоса нашей природы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации:

Если мы все вместе вот обратим внимание на наших соловьев и сделаем карту, то у нас будет достаточно хороший гид для того, чтобы куда-нибудь мы смогли поехать и действительно услышать, где, в каком всё-таки районе города Минска наибольшее число поющих соловьев.