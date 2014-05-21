Белорусская национальная кухня: история, особенности и отзывы иностранных туристов

Сейчас у столичной сети общественного питания горячая пора – накормить нужно не только минчан, но и многочисленных гостей. В городе расположились 2 фан-зоны и 3 зоны гостеприимства. Сюда стекаются туристы и фанаты, чтобы перекусить, выпить пива, купить сувениры и зарядится атмосферой спортивного праздника. Ведь не хоккеем единым сыт болельщик.

Ощутив настрой чемпионата возле минских арен, можно отправляться на изучение города. Новое популярное направление путешествий – гастрономический туризм. И тут гостю нашей столицы есть из чего выбрать. Ведь теперь в меню заведений общественного питания – десятки блюд белорусской кухни.

Тамара Вааль, медиа-менеджер Казахской федерации хоккея:

Я еще очень хочу попробовать верещаку и попытки. Я о них слышала, но, честно говоря, пока не представляю, что это такое. В силу своей профессии очень много путешествию и в каждой стране стараюсь пробовать именно национальные блюда. Тот же салат «Цезарь» можно попробовать везде, а вот национальное блюдо – это очень интересно.

У нас в Казахстане главное национальное блюдо – это бешбармак. Это тесто с мясом. Картошку едят, естественно, но не так часто, на торжествах. А здесь повсюду картошка. То есть если у нас бешбармак, то у вас – картошка.

Чтобы в полной мере ощутить колорит страны, необходимо обязательно отведать блюда национальной кухни.

Некоторые туристы пробуют местные кулинарные изыски для «галочки», а есть и те, кто становится фанатом белорусских вкусностей. Ведь наша кухня в разнообразии и качестве блюд может соперничать с самыми известными мировыми.

Сергей Чегринец, директор сети минских ресторанов:

Белорусская кухня очень старая. И когда дереву делают срез, по кольцам определяют насколько оно старое. Национальную кухню любой страны определяют по использованию круп. И как раз национальная белорусская кухня имеет ряд блюд из овса, чего, допустим, не имеет вообще русская кухня, почти не имеет украинская. То есть белорусская кухня, относительно всех славянских кухонь, самая старая. Ее корни глубже. Самым популярным блюдом по-прежнему являются драники, поскольку это достаточно разрекламированное блюдо. И львиной доли болельщиков не нужно задавать вопрос, какое традиционное блюдо они считают в Беларуси. 99% уверенно скажут, что это драники. Этот драничный тренд на сегодняшний момент есть, от него никуда не денешься. Уже все остальные интерпретации национальной кухни уходят на второй, третий планы.

Белорусов называют «картофельной нацией». И в этом заслуга наших предков.

Картофель на белорусских землях появился в XVII веке и стал одним из основных продуктов питания. Белорусы готовили из него около 200 блюд.

В соседних славянских странах картофель появился примерно в то же время, однако такого распространения не получил.

Роман Савченко, защитник национальной сборной по хоккею Республики Казахстан, ХК «Барыс» (Астана):

У меня дома жена готовит драники, так что для меня это не новое блюдо. Я его ем часто.

Уникальность блюд каждой национальной кухни не только в продуктах, но и во всевозможных способах их приготовления. И здесь белорусы на высоте.

Сергей Чегринец, директор сети минских ресторанов:

Если возвращаться к истокам, то прежде всего это использование глиняных горшков, потому что и в Украине, и России использовались прежде всего металлические посудины. А у нас для режима томления, который использовался, посуда была глиняная. Если брать сами блюда, то очень много блюд, которые использовались фактически как раздельное потребление, если по-современному назвать, раздельное питание. Потому что очень много блюд готовились, подавались и употреблялись на контрасте. Это холодник. К нему подавалась горячая картошка. К борщам подавалась гречневая каша со шкварками.

Чтобы ощутить колорит местной кухни, нужно не только попробовать блюда, но и отведать напитки. Ведь если пиво есть, пожалуй, в любой точке земного шара, то отыскать сбитень или зубровку за пределами Беларуси очень сложно.

Cергей Чегринец, директор сети минских ресторанов:

Сбитни различные, квасы. Они на сегодняшний момент пользуются популярностью у посетителей. Возможно, если перевести их в единицы потребления, то есть одно блюдо и бокал сбитня, то, наверное, напитки даже займут первое место.

На основных магистралях Минска и вблизи главных хоккейных арен работает более 200 объектов питания.

Так что туристы в перерывах между играми любимых команд могут часами изучать белорусскую кухню.

А вот у представителей хоккейных команд времени между тренировками и матчами на развлечения не остается. Питаются они в ресторанах отелей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виталий Еремеев, вратарь национальной сборной по хоккею Республики Казахстан, ХК «Барыс» (Астана):

Здесь очень хорошая кухня, нас очень хорошо кормят, всем ребятам нравится. Так что вопросов по питанию нет.

Два дня у нас будут без игр. Сходим, наверное, куда-то. Это еще зависит от того времени, во сколько тренировка у нас будет.

Питание для игроков подбирает доктор, но в те дни, когда матчей нет, сборная может побаловать себя чем-то особенным. И хотя белорусская кухня во многом схожа с казахской, игроки Казахстана стремятся пробовать наши национальные блюда.

Артемий Лакиза, защитник национальной сборной по хоккею Республики Казахстан, ХК «Барыс» (Астана):

Белорусская кухня очень вкусная, все известные блюда. Все мы вышли практически из одной большой страны и у нас предпочтения вкусовые одинаковые, так что все очень вкусно, все очень нравится.

Проведение чемпионата мира по хоккею определенно вывело нашу кухню на новый уровень. Ведь еще в 2013 году белорусские блюда по исконным рецептам можно было отыскать лишь в нескольких кафе и ресторанах Минска.

Национальная кухня – очень перспективное направление в ресторанном бизнесе, и его популярность растет с каждым днем чемпионата.