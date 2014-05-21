Белорусские народные сувениры: какие изделия можно увезти из Минска и что выбирают иностранные туристы

Более 20 тысяч туристов подарил Минску чемпионат мира по хоккею. Культурный имидж в глазах иностранцев – на высоте. Люди, сервис, гостеприимство.

Портрет города складывается из деталей, в том числе и таких небольших, как сувениры. Из Лондона везут скульптуры Биг Бена, из Парижа – брелоки Эйфелевой башни. У нас такого яркого клише, пожалуй, нет, а вот эксклюзивов хватает. И здесь вне конкуренции народное творчество и работы мастеров.

Соломенный паук, картины на бересте, резные зубры (шедевры из деревянной стружки), льняные куклы – одни из немногих символов, которые можно увезти исключительно из Беларуси.

Ведь ценность сувенира – в оригинальном почерке мастера и его неповторимости. Хочется то, что больше нигде не встретишь.

Мы заглянули в столичную кузницу мастеров – галерею ремесел – и прочувствовали разницу между продуктом производства и искусством.

Елена Спиридонова, директор галереи, искусствовед:

Когда мы рассказываем о Беларуси, о нашей культуре, то мы во главу угла не ставим слово сувенир, мы ставим народные промыслы, традиционное искусство, потому что сувенир – это немножко другое, это немного с запашком конъюнктуры. Когда приходят туристы чемпионата или просто туристы города, мы стараемся рассказать о традициях белорусского искусства. Конечно, начинаем с нашей соломки. Я считаю, что это очень высокий уровень мастерства. Самое главное, чтобы человек, работая с сувениром, не опускался до покупателя, а покупателя подтягивал к себе.

Рейтинг самых популярных сувениров возглавляют панно с видами города, керамические колокольчики и магниты. Аппетитные рецепты белорусской кухни на льне, керамические оттиски, деревянные фольклорные персонажи – во всех магнитах чувствуется колорит и душа мастера, и, в отличие от массовой «китайской серии», он будет красоваться только на вашем холодильнике.

Любопытны и вкусы иностранцев на наши сувениры.

Работники галереи признаются, что китайцам нравится деревянная резная скульптура, итальянцам – изделия из льна, скандинавы тяготеют к брутальной ковке, а славянские соседи ценят керамическую посуду.

Диана Брикманис, турист (Латвия):

У нас такая традиция: во время каждого путешествия мы покупаем обязательно картину. И поскольку мы были в 30 странах, у нас уже 30 картин, это будет 31, мы приобрели А. С. Пронин. Очень красиво. «Привокзальная площадь» найдет свое место на стене в нашем доме.

Кстати, специально к чемпионату мира в столичной галерее организовали выставку художника Дмитрия Зайцева «Еще немного солнца». Все картины выполнены из бересты. Мягкий природный материал близок к янтарю и действительно напоминает солнце. Концептуальная подача наверняка впечатлит горожан и гостей столицы.

Концерты нон-стоп, вкусные драники, разнообразные лавки. Минские зоны гостеприимства – эпицентр культурно-развлекательной жизни туристов.

Мы остановились возле Дворца спорта. Здесь сувениры найдет каждый по душе и по карману. По соседству и модный хендмейд для молодежи, и уникальный город мастеров, и массовое производство, которое хоть и не оригинально, но не менее востребовано.

В торговых палатках очереди выстраиваются нешуточные, продавцы работают с 10 утра до 2 часов ночи, ведь покупателей стало в три раза больше. Куклы, кружки, головные уборы, лен, магниты. В кассах в среднем оставляют около 500 тысяч.

Становится очевидно, что туризм у каждого свой. Кто-то воспользовался безвизовым режимом во время чемпионата и приехал посмотреть город, кто-то болеет за свои команды и исключительно по спортивным интересам. Оттого и сувениры у всех разные. Но лидер продаж сейчас, конечно, хоккейная атрибутика.

Галина Пенязь, продавец:

Лучше всего продаются головные уборы. Продаются кепки с белорусским гербом и надписью «Беларусь». Хорошо продаются выпущенные к чемпионату мира.

В городе мастеров мы повстречали голландца Роя. Он объездил более 50 стран и уже успел по достоинству оценить белорусское гостеприимство. Атмосфера для туризма благоприятная. Среди любимых мест – Красный костел и площадка с фонтаном у Дворца спорта. В кармане – подарок от мастера – самобытная свистулька.

Рой, турист (Голландия):

Это очень зеленый, спокойный, чистый город. По сравнению с моей столицей, Амстердамом, где довольно грязно, много туристов и шума, мне все это не по душе.

Я купил много магнитов. Мне очень нравятся деревянные изделия. Я все время путешествую с рюкзаком. В нем мало места, поэтому много не могу увезти с собой, но думаю, что когда-нибудь еще вернусь в Беларусь с большим чемоданом и увезу больше сувениров. Особенно мне нравятся изделия из натуральных материалов.

Мастер-классы под открытым небом и удивительная галерея работ. Лучшие мастера съехались из разных уголков страны в столицу. Можно насвистеть мелодию под настроение, перенестись в родную деревню, выбрать на лето корзину из лозы, примерить украшения. Много сюрпризов приготовили ремесленники до конца хоккейных матчей.

Нина Белых, мастер по лозоплетению:

Иностранные туристы больше интересуются корзинами, мелкими сувенирами. Очень много было маленьких кошиков. Иду с корзиной в народном костюме, и со мной хотят сфотографироваться.

Сергей Какшинский, мастер по керамике:

В основном интересуются нашими работами славяне. Западные туристы берут сувениры попроще, полегче, чтобы при транспортировке за границу меньше проблем было. В основном россияне, прибалты. То есть менталитет моих работ совпадает со вкусом посетителей нашей выставки.

Жанна Павельчук, мастер по керамике, член Союза мастеров:

Мы сегодня привезли гончарный промысел: обварная керамика и молочение. Это два древних способа обработки керамики. Также сувенирная продукция: свистульки для детей, куклы.

Туристы прилетают на самолетах и очень печалятся, что не могут увезти с собой, потому что дальние поездки. А берут в основном поменьше, то, что могут увезти, колокольчики, например, с «Минск-Ареной».

Сувениры «made in Belarus» в семейном производстве. Дни напролет трудятся отец, мать и сын Чудакoвы.

История семейного дела началась еще 20 лет назад. Сегодня есть свои технологии и богатый сувенирный арсенал. Панно с главными достопримечательностями столицы, блокноты, ручки, и, конечно, магниты. Особые техники и яркие идеи выделяют их работы среди широкого выбора на прилавке.

Галина Чудакова, главный бухгалтер предприятия по изготовлению сувенирной продукции:

Дизайн практически весь наш. Серии разные. Этот магнитик мы называем «Марка». Он изготавливается методом печати шелкографии.

Наши ледовые арены и флаги всех команд-участниц. Этот оригинальный магнит стал хитом продаж и одним из самых популярных сувениров у туристов.

Чемпионат только начался, а семья Чудаковых выпустила уже более 3 тысяч единиц. Теперь приходится работать чуть ли не круглосуточно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Чудаков, заместитель директора предприятия по производству сувенирной продукции:

Начинается производство магнитов с ламинирования заготовок и далее все это клеится на ДВП, которое режется лазером по специальным меткам, чтобы в идеале получился ровный, аккуратный, красивый магнит. Собирается все нашими специалистами, и на выходе мы видим вот такое красивое изделие.

Сила мастера, авторский почерк, ассоциации со страной – все это характеризует хороший сувенир. Каким он должен быть и чего не хватает белорусскому промыслу, мы решили узнать у профессионалов.

Александр Чудаков, директор предприятия по производству сувенирной продукции:

Сувенир должен быть таким притягательным. У человека потянулась рука, он сувенир увидел, он ему сразу понравился. Нравится какая-то одежда, обувь, а сувенир – это самая ненужная вещь, но почему-то ее все хотят купить, чтобы оставить память о пребывании где-то, о каком-то мероприятии. Поэтому он должен быть красивым.

Даниил Павельчук, гончар, член Союза мастеров:

Прежде всего надо больше белорусской символики. Желательно, чтобы был всегда в сувенире наш орнамент традиционный, наши цвета: голубой, белый, зеленый.

Жанна Павельчук, мастер по керамике, член Союза мастеров:

Мне кажется, что все, что сделано руками – все хорошо. Не зависимо – керамика, лоза, кожа, другие изделия. Главное, что руками и с душой.