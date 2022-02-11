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Министр сельского хозяйства об экспорте: планируем в 2022-м перешагнуть рубеж 7 млрд долларов. Это значимая планка

11 февраля 2022 12:20
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Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси рекордно нарастил экспорт: за 2021 год плюс 17 % к уровню 2020-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валютная выручка увеличилась почти на миллиард долларов.

Добавлять в объемах производства абсолютно всех видов животноводческой продукции и растениеводства, расширять экспортный потенциал страны – такие задачи остаются главными перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия, где буквально 10 февраля сменился руководитель.

Министр сельского хозяйства об экспорте: планируем в 2022-м перешагнуть рубеж 7 млрд долларов. Это значимая планка-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Основная цифра – это, наверное, все-таки прирост нашего экспорта. 6,7 миллиарда долларов США – это, конечно, достаточно существенная цифра. Самое главное, что нам удалось очень масштабно добавить. Порядка 1 миллиарда долларов мы добавили к уровню 2020 года.

Мы в этом году планируем перешагнуть рубеж 7 миллиардов долларов США. Это для нас, конечно, будет очень значимая планка, о которой мы говорили несколько лет назад. Нам удалось увеличить производство молока, мяса, яиц. Урожай мы получили достаточный для того, чтобы обеспечить и население продуктами питания, включая муку, макароны, хлеб. Достаточно урожая для того, чтобы прокормить наше поголовье животных.

Министр сельского хозяйства об экспорте: планируем в 2022-м перешагнуть рубеж 7 млрд долларов. Это значимая планка-4

География белорусского экспорта продовольствия и сырья – 109 стран. Особое внимание – китайскому рынку. К слову, экспорт в КНР увеличили почти наполовину. Активно ведутся поставки на африканский континент, в страны Азии, Океании, Карибского бассейна, Южной и Северной Америки. Востребованы наши продукты и в Европейском союзе.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Фотофакт

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