«Гарантия безопасности на первом месте»: ГАИ Минска усиливает контроль за безопасностью перевозок детей

Накануне 1 сентября дети возвращаются в город, и по статистике возрастает количество ДТП с их участием. При этом игнорирование элементарных мер осторожности взрослыми – неиспользование детских кресел и ремней безопасности – также приводит к трагедиями и травмированию маленьких пассажиров.

Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД: За семь месяцев текущего года на дорогах страны погибли 9 и получили травмы различной степени тяжести 76 детей-пассажиров. Нужно отметить, что 40 % детей перевозились с нарушением правил.

Анатолий Федурко:

Внуки. Они у меня в возрасте три года, шесть и восемь лет. Специальные есть детские кресла. Дети, которые в возрасте три и шесть лет – в специальных детских креслах. Внук, которому уже восемь лет, – специальный бустер обязательно на заднем сидении. То есть гарантия безопасности всегда должна быть на первом месте.

Сейчас автоинспекторы также проверяют школьные автобусы и состояние дорог вблизи образовательных учреждений.