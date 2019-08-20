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«Гарантия безопасности на первом месте»: ГАИ Минска усиливает контроль за безопасностью перевозок детей

20 августа 2019 19:27
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Новости Беларуси. ГАИ Минска усиливает контроль за безопасностью перевозок несовершеннолетних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Гарантия безопасности на первом месте»: ГАИ Минска усиливает контроль за безопасностью перевозок детей-1

Накануне 1 сентября дети возвращаются в город, и по статистике возрастает количество ДТП с их участием. При этом игнорирование элементарных мер осторожности взрослыми – неиспользование детских кресел и ремней безопасности – также приводит к трагедиями и травмированию маленьких пассажиров.

«Гарантия безопасности на первом месте»: ГАИ Минска усиливает контроль за безопасностью перевозок детей-4

Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД:
За семь месяцев текущего года на дорогах страны погибли 9 и получили травмы различной степени тяжести 76 детей-пассажиров. Нужно отметить, что 40 % детей перевозились с нарушением правил.

«Гарантия безопасности на первом месте»: ГАИ Минска усиливает контроль за безопасностью перевозок детей-7

Анатолий Федурко:
Внуки. Они у меня в возрасте три года, шесть и восемь лет. Специальные есть детские кресла. Дети, которые в возрасте три и шесть лет – в специальных детских креслах. Внук, которому уже восемь лет, – специальный бустер обязательно на заднем сидении. То есть гарантия безопасности всегда должна быть на первом месте.

Сейчас автоинспекторы также проверяют школьные автобусы и состояние дорог вблизи образовательных учреждений.

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко # Анатолий Федурко # Фотофакт

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