Самая свежая выпечка: минчане могут попробовать хлеб, изготовленный из муки нового урожая

Новости Беларуси. У минчан появилась возможность попробовать на вкус самый свежий хлеб года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столичные комбинаты теперь пекут его только из муки нового урожая зерна.

В выпечке она появилась еще две недели назад. Тогда ее доля составляла всего 30 %. Постепенно пропорцию увеличивали, и к 20 августа довели до 100 %.

Хлеб урожая 2019 года еще только предстоит распробовать, но пекари уже сегодня уверены в его отменном качестве. Благодаря жаркому июню пшеница выросла с хорошими показателями клейковины и белков. Изделия должны быть румяным и пышным.