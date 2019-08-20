Прямой эфир

Самая свежая выпечка: минчане могут попробовать хлеб, изготовленный из муки нового урожая

20 августа 2019 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У минчан появилась возможность попробовать на вкус самый свежий хлеб года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столичные комбинаты теперь пекут его только из муки нового урожая зерна.

Самая свежая выпечка: минчане могут попробовать хлеб, изготовленный из муки нового урожая-1

В выпечке она появилась еще две недели назад. Тогда ее доля составляла всего 30 %. Постепенно пропорцию увеличивали, и к 20 августа довели до 100 %.

Хлеб урожая 2019 года еще только предстоит распробовать, но пекари уже сегодня уверены в его отменном качестве. Благодаря жаркому июню пшеница выросла с хорошими показателями клейковины и белков. Изделия должны быть румяным и пышным.

Самая свежая выпечка: минчане могут попробовать хлеб, изготовленный из муки нового урожая-3
Самая свежая выпечка: минчане могут попробовать хлеб, изготовленный из муки нового урожая-4
# Еда

Другие новости рубрики

Все новости
Где поставят новые скамейки и качели? В Минске благоустраивают дворы
20 августа 2019 07:54

Где поставят новые скамейки и качели? В Минске благоустраивают дворы

Дожди и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 августа
20 августа 2019 06:42

Дожди и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 августа

График школьных каникул на 2019-2020 учебный год утвердили в Беларуси
20 августа 2019 06:24

График школьных каникул на 2019-2020 учебный год утвердили в Беларуси