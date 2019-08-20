Многодетные и малообеспеченные семьи получат помощь на подготовку детей к школе

Новости Беларуси. Детям из многодетных и малоимущих семей в преддверии нового учебного года государство поможет подготовиться к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные семьи получат единовременную материальную помощь. Ее размер определят местные советы депутатов. В зависимости от финансовых возможностей региона, выплаты на одного учащегося могут достигать 30 % бюджета прожиточного минимума (сейчас это 69 рублей). Малообеспеченные семьи смогут получить единовременное или ежемесячное социальное пособие.

Эти деньги можно потратить на покупку обуви, одежды и канцелярских принадлежностей. Для получения поддержки нужно обращаться в исполкомы по месту жительства.