Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше

Новости Беларуси. За минимальное время и в полном снаряжении. Сотрудники минского городского управления МЧС в статусе победителей вернулись с международных соревнований «Сильнейший пожарный спасатель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состязания проходили в польском Колобжеге.

Превосходство в упражнениях, среди которых и преодоление полосы с препятствиями в спасательном комплекте на скорость, доказывали команды из семи стран. В том числе из Польши, Чехии, Германии, помериться силами приехали и представители аварийно-спасательного ведомства Великобритании. Всего 120 участников.

Соревнования известны как Firefighter Combat Challenge, проводятся с 1980-х годов. Первенство в Польше впервые проходило на песчаном пляже, что стало неожиданным сюрпризом для команд. Однако наши не растерялись и еще раз доказали, что способны работать в любых условиях.