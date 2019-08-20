Прямой эфир

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше

20 августа 2019 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За минимальное время и в полном снаряжении. Сотрудники минского городского управления МЧС в статусе победителей вернулись с международных соревнований «Сильнейший пожарный спасатель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состязания проходили в польском Колобжеге.

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-1

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-3

Превосходство в упражнениях, среди которых и преодоление полосы с препятствиями в спасательном комплекте на скорость, доказывали команды из семи стран. В том числе из Польши, Чехии, Германии, помериться силами приехали и представители аварийно-спасательного ведомства Великобритании. Всего 120 участников.

Соревнования известны как Firefighter Combat Challenge, проводятся с 1980-х годов. Первенство в Польше впервые проходило на песчаном пляже, что стало неожиданным сюрпризом для команд. Однако наши не растерялись и еще раз доказали, что способны работать в любых условиях.

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-6

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-8

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-10

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-12

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-14

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-16

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-18

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-20

Минские спасатели заняли 1 место на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель» в Польше-22

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самая свежая выпечка: минчане могут попробовать хлеб, изготовленный из муки нового урожая
20 августа 2019 11:00

Самая свежая выпечка: минчане могут попробовать хлеб, изготовленный из муки нового урожая

Где поставят новые скамейки и качели? В Минске благоустраивают дворы
20 августа 2019 07:54

Где поставят новые скамейки и качели? В Минске благоустраивают дворы

Дожди и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 августа
20 августа 2019 06:42

Дожди и грозы: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 августа