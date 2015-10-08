Прямой эфир

Гала-концертом завершилась 8 октября республиканская акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!»

08 октября 2015 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Мы – вместе!». Грандиозным гала-концертом завершилась 8 октября эта республиканская акция Федерации профсоюзов Беларуси.

Полсотни городов, свыше 100 тысяч зрителей. На протяжении трех месяцев: все семейные и республиканские праздники вместе. А еще чествование сотен профессиональных династий, лучших тружеников и молодых специалистов.

Получился настоящий народный праздник с одной главной идеей – объединить белорусов  вместе. Финальный аккорд патриотической акции 8 октября прозвучал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:
Мы вместе делаем одно дело – мы украшаем каждый на своем посту нашу страну, которая называется Беларусь. И хотя я гражданин двух стран (официально – России), но мне в Беларуси больше нравится, особенно дороги.

Елена Омелюсик, чемпионка I Европейских игр по велоспорту:
Я занимаюсь велоспортом с 2001 года и я вижу разницу развития спорта в Беларуси, вижу, как в даже в нашем маленьком городе Береза появились ледовые дворцы, наша велосипедная школа развивается. Я очень горжусь тем, что я представляю свою страну на международных аренах. И я могу показать всему миру то, что есть такая страна – Беларусь.

# общество # Эдуард Ханок # Профсоюзы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте дети, появившиеся на свет в международный день мира, получили свидетельства о рождении
08 октября 2015 15:52

В Бресте дети, появившиеся на свет в международный день мира, получили свидетельства о рождении

Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич
08 октября 2015 14:08

Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич

Врачи пытаются помочь девочке, которая чихает непрерывно уже три недели
08 октября 2015 11:48

Врачи пытаются помочь девочке, которая чихает непрерывно уже три недели