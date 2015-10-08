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В Бресте дети, появившиеся на свет в международный день мира, получили свидетельства о рождении

08 октября 2015 15:52
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Новости Беларуси. В Бресте первый документ – свидетельство о рождении – получили малыши, которые появились на свет 21 сентября – в международный день мира.

На Брестчине в этот день появились на свет 44 ребенка. Среди семей, которых сегодня поздравляли с «пополнением», и те, которые с рождением малыша стали многодетными.

Супруги Зданевич пришли в ЗАГС, чтобы зарегистрировать своего пятого ребенка. В семье уже подрастают две девочки и трое мальчишек – один из них приемный.

Алла и Дмитрий Зданевичи, многодетная семья:
Мы благодарны и государству. Государство поддерживает, и даже вот эти три года, пока ребенок маленький, каждый месяц мы знаем, что у нас будет какая-то денежка. Я стараюсь со своей стороны приносить деньги в семью, тратить их правильно, жить скромно, чтобы всем хватало.

Акция в Брестском доме гражданских обрядов прошла уже в 8 раз. За эти годы сертификаты и почетное звание «Дитя мира» получили более 360 новорожденных.

Сегодня это событие совпало с началом недели Матери, которая стартовала в Беларуси. Различные акции, чествования и торжественные приемы, пройдут по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Дети и родители

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