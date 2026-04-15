ГАИ усилила контроль за превышением установленного режима движения

В столице проходит профилактическая акция «Скорость». Госавтоинспекция усилила контроль за превышением установленного режима движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых частых нарушений, приводящих к ДТП и травмам. Экипажи работают на магистралях, в жилых кварталах и на подъездах к городу.

Олег Корогвич, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделяется участкам улично-дорожной сети, подверженных наибольшему риску совершения на них ДТП по причине несоблюдения скоростных ограничений, в том числе с применением гласной, негласной, смешанной форм контроля и использованием ресурсов республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Также акцент сделан на водителей мототранспорта, автомобилей такси, включая маршрутные такси, а также пользователь каршеринговых сервисов.

Инспекторы подчеркивают: даже незначительное превышение увеличивает тормозной путь и снижает время на реакцию. А в условиях плотного трафика и переменчивой погоды риск возрастает в разы. Штрафы значительные, а при повторном нарушении возможно лишение права управления.