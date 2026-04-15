Руководство Брестчины присоединилось к акции «Лес! Дабро! Парадак!» у мемориала в Домачево

В городском поселке Домачево Брестского района состоялась республиканская акция «Лес! Дабро! Парадак!». Мероприятие прошло у места, где были расстреляны 53 воспитанника детского дома и их воспитательница Полина Грохольская. В акции участвовало руководство области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала почтили память погибших – возложили цветы к памятному знаку. Затем перешли к делу: установили декоративный забор и высадили ели с липами у места стоянки.

Александр Демидко, генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения: Каждый год и не только в рамках «Лес! Дабро! Парадак!» к 1 Мая, к 9 Мая, в течение года наводится порядок. Возлагаются цветы, делаются ремонты памятных мест и есть закрепленные лица, которые отвечают за данные захоронения и обелиски, которые находятся в лесфонде.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Работа не завершается сегодняшним днем, эта работа будет продолжена. И такая задача стоит – привести все в порядок, для того чтобы воздать память тем солдатам, тем героям, которые защищали нашу страну, и восстановить ту историческую правду, за которую мы сегодня боремся, доказываем, говорим об этом, показываем.

Такой формат – от памяти к созиданию – стал главной идеей акции. Ее суть в том, чтобы не ограничиваться словами, а лично заботиться о значимых для региона местах, сохраняя их и приводя в порядок.