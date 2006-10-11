Объекты социальной инфраструктуры станут для инвалидов доступнее

Программа на ближайшие три года по созданию в Минске безбарьерной среды отправлена на доработку. По мнению специалистов, проблему доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями можно решить за пару лет. На эти цели в столице планируется потратить почти 247 миллиардов рублей. Большая часть средств рассчитана на закупку низкопольных автобусов и троллейбусов. В Минске более ста тысяч инвалидов, из них полторы тысячи - колясочники. За семь лет в городе пандусами оборудовано более тысячи зданий. Однако, лишь треть столичных объектов социальной инфраструктуры доступны для инвалидов.