ГАИ: «Мы рекомендуем в новогоднюю ночь воспользоваться общественным транспортом»

У всех людей праздник, предпраздничное настроение, а у сотрудников Госавтоинспекции это самая горячая пора. Сложное зимнее движение, дети на дорогах, новогоднее лихачество.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома, майор милиции – Сергей Зараник. Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома, майор милиции:

Столичная Госавтоинспкция поздравляет всех с наступающим Новым годом! Желает огромного счастья, только позитива, только хороших мыслей и самое главное – благополучия! И скажу маленькими словами своего друга и коллеги, который живёт в городе Баку: больше позитива, негатива – ноль!