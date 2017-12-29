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ГАИ: «Мы рекомендуем в новогоднюю ночь воспользоваться общественным транспортом»

29 декабря 2017 07:18
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У всех людей праздник, предпраздничное настроение, а у сотрудников Госавтоинспекции это самая горячая пора. Сложное зимнее движение, дети на дорогах, новогоднее лихачество.

ГАИ: «Мы рекомендуем в новогоднюю ночь воспользоваться общественным транспортом»-1

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома, майор милиции – Сергей Зараник.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома, майор милиции:
Столичная Госавтоинспкция поздравляет всех с наступающим Новым годом! Желает огромного счастья, только позитива, только хороших мыслей и самое главное – благополучия! И скажу маленькими словами своего друга и коллеги, который живёт в городе Баку: больше позитива, негатива – ноль!

ГАИ: «Мы рекомендуем в новогоднюю ночь воспользоваться общественным транспортом»-4

Что больше всего беспокоит дорожных инспекторов в эти дни? Как они создают себе новогоднее настроение? Как ГАИ подготовилась к предстоящим праздникам? Какие подарки дарит Госавтоинспекция? Смотрите видео.

# общество # Дорожное движение # Фотофакт # Сергей Зараник

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