Виктория Лукашенко: Я правда восхищаюсь людьми, которые воспитывают не только своих деток

Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжается в Беларуси. Акция «Наши дети» охватила все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжается в Беларуси. Акция «Наши дети» охватила все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 декабря гостей встречали воспитанники Бегомльской школы-интерната. Вот уже много лет подряд к этим особенных ребятам приезжает глава нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Среди почетных гостей также представители местной власти и бизнеса – конечно, с новогодними подарками. Не с пустыми руками ушли и сами гости. Каждому – уникальное произведение искусства, созданное руками самих воспитанников.
Анастасия Савицкая, воспитанница Бегомльской вспомогательной школы-интерната:
Я люблю Новый год. Приезжает Снегурочка, Дед Мороз и много-много подарков привозят.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Позволяет сохранить веру в добро, в то, что они нужны нашему обществу, нашей стране, что они не забыты. И самое главное – сохранить веру в то, что у них есть будущее.
Поздравления сегодня принимала и большая семья Кундиковых из Кличева. С новогодними подарками сюда приехал Виктор Лукашенко – помощник президента по национальной безопасности вместе со своей семьей. Гостей сегодня встречали тоже не с пустыми руками. Все сделали своими руками, с душой и новогодним настроением.
Маргарита Кундикова, родитель-воспитатель:
Традиция такая – делать обязательно, именно руками детей рождественские домики. Пекли пряники, украшали. Пироги – это вообще фирменное блюдо моих старших дочерей.
Софья Хомякова, дочь:
Дружим мы, как и все семьи, хорошо. По вечерам у нас каждую среду чаепитие.
Дарья Кундикова, дочь:
Родные – не родные, такого у нас никогда не было, и сейчас тоже нет.
Это один из первых в Беларуси детских домов семейного типа. Супруги Кундиковы за три десятка лет воспитали 43 ребенка, своих и приемных. Первое поколение детей давно выросло, они женились и нашли свой путь в жизни. Двое из них, кстати, образовали собственную семью и продолжили дело своих приемных родителей, взяв на воспитание семерых детей.
Захар Кундиков:
Вырасти в такой семье, получить такой богатейший опыт, такое наследие и традиции и не передать – это было бы ошибкой.
Юлия Кундикова:
Ждем ребенка мы в феврале. А насчет детей – конечно, будем расти, пополняться и своими, и такими детками. Семья будет расти.
Встречать гостей в этом доме дело привычное. Сегодня здесь принимали подарки, причем гости постарались учесть новогодние желания всех детей. Компьютер, смартфон, кукла, футбольный мяч… Только мечту Саши, который попросил африканского страуса, пообещали исполнить чуть позже, когда родители подготовят для этой экзотической птицы специальный вольер.
Виктория Лукашенко:
Считаю, что это очень хорошая традиция. Я правда восхищаюсь людьми, которые воспитывают не только своих деток, но и других, которые пришли в их семью. Я считаю, это правда люди с большим сердцем. В нашей семье тоже есть традиции. Мы собираемся на Рождество и на Новый год всегда вместе.
Общенациональная акция «Наши дети» продолжится в новогодние и рождественские дни. Все маленькие белорусы получат свою порцию тепла, любви и новогоднего настроения.