Виктория Лукашенко: Я правда восхищаюсь людьми, которые воспитывают не только своих деток

Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжается в Беларуси. Акция «Наши дети» охватила все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 декабря гостей встречали воспитанники Бегомльской школы-интерната. Вот уже много лет подряд к этим особенных ребятам приезжает глава нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Среди почетных гостей также представители местной власти и бизнеса – конечно, с новогодними подарками. Не с пустыми руками ушли и сами гости. Каждому – уникальное произведение искусства, созданное руками самих воспитанников.

Анастасия Савицкая, воспитанница Бегомльской вспомогательной школы-интерната:

Я люблю Новый год. Приезжает Снегурочка, Дед Мороз и много-много подарков привозят.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Позволяет сохранить веру в добро, в то, что они нужны нашему обществу, нашей стране, что они не забыты. И самое главное – сохранить веру в то, что у них есть будущее. Поздравления сегодня принимала и большая семья Кундиковых из Кличева. С новогодними подарками сюда приехал Виктор Лукашенко – помощник президента по национальной безопасности вместе со своей семьей. Гостей сегодня встречали тоже не с пустыми руками. Все сделали своими руками, с душой и новогодним настроением.

Маргарита Кундикова, родитель-воспитатель:

Традиция такая – делать обязательно, именно руками детей рождественские домики. Пекли пряники, украшали. Пироги – это вообще фирменное блюдо моих старших дочерей.

Софья Хомякова, дочь:

Дружим мы, как и все семьи, хорошо. По вечерам у нас каждую среду чаепитие.

Дарья Кундикова, дочь:

Родные – не родные, такого у нас никогда не было, и сейчас тоже нет. Это один из первых в Беларуси детских домов семейного типа. Супруги Кундиковы за три десятка лет воспитали 43 ребенка, своих и приемных. Первое поколение детей давно выросло, они женились и нашли свой путь в жизни. Двое из них, кстати, образовали собственную семью и продолжили дело своих приемных родителей, взяв на воспитание семерых детей.

Захар Кундиков:

Вырасти в такой семье, получить такой богатейший опыт, такое наследие и традиции и не передать – это было бы ошибкой.