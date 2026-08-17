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Аграрии Польши предупреждают о рисках масштабного неурожая

17 августа 2026 10:42
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Около 70 % территории Польши подверглись засухе. Даже ливни не спасают ситуацию. Вода быстро стекает по сухой земле и не успевает пополнить грунтовые запасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Польши предупреждают о рисках масштабного неурожая-2

От дефицита влаги страдает сельское хозяйство – аграрии предупреждают о рисках масштабного неурожая. Уровень главной реки Вислы около Варшавы упал до рекордно низких 102 сантиметров. Уже более 600 муниципалитетов ввели ограничения на полив садов, мытье машин и заполнение бассейнов. При этом пик засухи специалисты ожидают только к началу сентября. Польские проблемы стали частью общеевропейского климатического кризиса. В Сербии уровень Дуная упал до минимума за последние полтора века, а в Германии судоходство по Рейну находится на грани полного коллапса.

# Европейский союз # Погода

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