Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ССО Вооруженных Сил с Днем десантников

Вот уже без малого столетие голубые береты надежно стоят на страже интересов Родины, своим ежедневным ратным трудом подтверждая справедливость легендарного девиза «Никто, кроме нас». Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко личному составу и ветеранам сил специальных операций Вооруженных Сил с профессиональным праздником – Днем десантников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мужество и несгибаемый характер, образцовая выучка, преданность Отечеству и любимому делу, несокрушимый боевой дух и стойкость – вот непременные отличительные черты военнослужащих сил специальных операций», – отметил Президент.

Глава государства адресовал слова благодарности ветеранам за вклад в сохранение и приумножение традиций легендарной крылатой пехоты, служба в которой – занятие для настоящих мужчин, – испытание на прочность и закалка на всю жизнь.