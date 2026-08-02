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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ССО Вооруженных Сил с Днем десантников

02 августа 2026 10:35
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Вот уже без малого столетие голубые береты надежно стоят на страже интересов Родины, своим ежедневным ратным трудом подтверждая справедливость легендарного девиза «Никто, кроме нас». Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко личному составу и ветеранам сил специальных операций Вооруженных Сил с профессиональным праздником – Днем десантников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ССО Вооруженных Сил с Днем десантников-2

«Мужество и несгибаемый характер, образцовая выучка, преданность Отечеству и любимому делу, несокрушимый боевой дух и стойкость – вот непременные отличительные черты военнослужащих сил специальных операций», – отметил Президент.

Глава государства адресовал слова благодарности ветеранам за вклад в сохранение и приумножение традиций легендарной крылатой пехоты, служба в которой – занятие для настоящих мужчин, – испытание на прочность и закалка на всю жизнь.

# Александр Лукашенко

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