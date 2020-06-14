Фёдор Карпенко: за 2019 год было максимальное количество донаций цельной крови, плазмы и тромбоцитов

Новости Беларуси. Донорская кровь используется для проведения сложных операций, лечения раненых в чрезвычайных ситуациях и для спасения жизни матерей и новорожденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в Беларуси около 100 тысяч доноров. При этом число постоянно растет: за последние четыре года их количество увеличилось на 15 %. Каждый день своей кровью делятся около 2 тысяч человек по всей стране.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

За 2019 год максимальное за всю историю независимой Республики Беларусь было количество донаций цельной крови, количество донаций плазмы, количество донаций тромбоцитов. Суммарно, если сложить все эти донации компонентов крови, это более 330 тысяч донаций, 100 тысяч доноров (и доноры регулярные).

Вот это всё – это огромное движение, которое позволяет работать всей системе нашей здравоохранения.