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14 июня. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав

14 июня 2020 11:38
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Новости Беларуси. В Беларуси к 14 июня вылечились и выписаны из больниц 30 103 пациента, у которых ранее был подтверждён COVID-19.

Согласно сведениям Минздрава, в республике инфекция зарегистрирована у 53 973 человек. За весь период её распространения на территории страны скончались 308 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

К настоящему моменту в Беларуси сделано 733 788 теста на COVID-19.

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# Коронавирус # общество

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