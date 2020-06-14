14 июня. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав

Новости Беларуси. В Беларуси к 14 июня вылечились и выписаны из больниц 30 103 пациента, у которых ранее был подтверждён COVID-19.
Согласно сведениям Минздрава, в республике инфекция зарегистрирована у 53 973 человек. За весь период её распространения на территории страны скончались 308 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.
К настоящему моменту в Беларуси сделано 733 788 теста на COVID-19.
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