Более 600 новобранцев-пограничников приняли военную присягу в Беларуси

Новости Беларуси. Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные мероприятия 13 июня прошли практически во всех частях. На строевом плацу группы связи и обеспечения в Минске в церемонии участвовали 50 военнослужащих. «Здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остаётся очень важным». Присяга в Беларуси впервые прошла без родных новобранцев