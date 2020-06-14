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Более 600 новобранцев-пограничников приняли военную присягу в Беларуси

14 июня 2020 11:56
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Новости Беларуси. Более 600 новобранцев, призванных весной в органы пограничной службы, приняли военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 новобранцев-пограничников приняли военную присягу в Беларуси-1

Торжественные мероприятия 13 июня прошли практически во всех частях. На строевом плацу группы связи и обеспечения в Минске в церемонии участвовали 50 военнослужащих.

«Здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остаётся очень важным». Присяга в Беларуси впервые прошла без родных новобранцев

Более 600 новобранцев-пограничников приняли военную присягу в Беларуси-4

Одному из самых красивых воинских ритуалов предшествовали недели напряженной работы: ребята прошли курс молодого бойца. После присяги новобранцы продолжат подготовку по специальности «инспектор пограничной службы».

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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