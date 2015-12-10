«Футбол стал слишком много значить для некоторых людей»: Бекхэм рассказал, почему больше любит смотреть регби

Новости Великобритании. Дэвид Бекхэм стал иконой для целого поколения футбольных фанатов, он считается одним из лучших футболистов на планете, который сегодня, закончив профессиональную карьеру, проводит благотворительные матчи для популяризации футбола. Однако недавно Бекхэм сделал сенсационное заявление: на трибунах он предпочитает смотреть регби, а не футбол.



Фото: Дэвид Бекхэм с сыновьями

Бекхэм сообщил, что за мерзости, которые некоторые команды позволяют себе на футбольном поле, ему становится стыдно. Зато на чемпионате мира по регби он увидел, как хорошо люди могут проводить время вместе. Дэвид Бекхэм, футболист:

Мне нравится регби. Мне больше понравилось смотреть матч по регби на стадионе, чем футбольные матчи. На регби люди на трибунах сидят без агрессии. На футболе такого не бывает. Футбол стал слишком много значить для некоторых людей.

Дэвид Бекхэм недавно вернулся из футбольного турне, во время которого участвовал в благотворительных матчах в общинах Непала, Амазонии, Джибути и множества других мест. Дэвид Бекхэм:

О футболе пишут много грязи в прессе. Я не пытаюсь это изменить, но я пытаюсь показать людям, каким футбол может быть. Об этой поездке Бекхэма снят документальный фильм, который будет показан на канале BBC One 29 декабря. В нем можно будет увидеть старшего сына Бекхэма Бруклина, который участвовал с отцом в одном из благотворительных матчей. Мальчик подает надежды как успешный футболист. К слову, другой сын Дэвида, Ромео, не собирается следовать по стопам отца. Причиной тому нежелание, чтобы его судили исключительно по фамилии. Бекхэм-старший от этой новости испытал только облегчение, сообщает газета The Telegraph.



Фото: Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином

Прокомментировал футболист и ситуацию, которая сложилась вокруг ФИФА после обвинения в коррупции. Дэвид Бекхэм:

Это все пройдет, просто для этого необходимо некоторое время. Бекхэм не поддерживает разбирательства, которые касаются проведения чемпионата мира в России и Катаре. Он считает, что необходимо отойти от политики и просто играть в футбол в разных странах.



Фото: Дэвид Бекхэм с сыном

Кстати, Дэвид Бекхэм начал собирать свою собственную команду. Для нее он строит стадион в Майами, открытие которого планируется на 2018.



Фото: Дэвид Бекхэм с семьей