В ожидании главного праздника страны. Где побывать и что посмотреть в Минске в День Независимости? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Символ национальной гордости, дань героизму и стойкости народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Он совпадает с очередной годовщиной освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Эпицентром торжеств по традиции станет Минск. Основные площадки развернутся у обелиска «Минск – город герой». Начнутся торжества с военного парада на проспекте Машерова. К слову, в 2018 году в нем впервые примет участие и рота почетного караула Китая. В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь примет парад и выступит с речью Александр Лукашенко. Здесь же, возле стелы «Минск – город герой» уже вечером пройдет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе».

Виктория Ходосок, СТВ:

По традиции, главный праздник страны начнется именно отсюда, с проспекта Машерова, где пройдет торжественный парад. По обещаниям организаторов и режиссеров, нынешнее действо – с горстью изюминок. Чеканить шаг будут два десятка пеших расчетов, среди которых – белорусские барышни в погонах, а также отряд почетного караула Китая.

Накануне праздника в городе провели ночные репетиции. Что касается техники, в параде примут участие не только суперсовременные образцы вооружений, но и внушительные ретро-машины. Всего 250 единиц боевой техники. Затем – мастер-класс от умельцев высшего пилотажа. В небе откроют колонну вертолеты с флагштоками. А завершат – транспортные самолеты с дымовым шлейфом в цвет национального флага.

А уже после – премьера от роты почетного караула. «Белые перчатки» представят новые элементы, которые практически в режиме нон-стоп репетировали несколько месяцев. Финальная часть – театрализованное шествие «Мой родны кут». Главная тема масштабной постановки – малая родина. Впервые страна увидит настоящий парад населенных пунктов.

Виктория Ходосок:

Праздничная программа пройдет и около Дворца спорта. Гости смогут наслаждаться не только концертной или спортивной частью под открытым небом, но и гастрономической: здесь развернется настоящий фуд-корт размером с несколько гипермаркетов. Рядом вырастет и город мастеров. Народные промыслы на ярмарке представят умельцы со всей Беларуси. Все можно посмотреть и, конечно, приобрести.

Будет на что посмотреть и в районах города. Так, в Лошицком парке накануне проведут памятный велопробег. А вот праздничное утро около «Чижовка-Арены» начнется со спортивного блока. На старт выйдут лыжероллеры. Их маршрут от километра до пяти. Зрелищными станут и уличные гонки на автомобилях. Здесь же пройдет впервые и выставка электромобилей.