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Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ

02 июля 2018 17:16
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Новости Беларуси. Священное место – Курган Дружбы – в 59-й раз стал местом встречи ветеранов из Беларуси, России и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О дружбе на стыке трех границ – Анастасия Бут.

59-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы: фотофакт

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-1

В 17 лет он попал в партизанскую бригаду имени Фрунзе. Освейская партизанская зона тогда занимала 10 тысяч квадратных километров непроходимых лесов и болотистой местности. Владимир Дощенок знал каждую тропинку родного края. Места, где сегодня он встречается со своими боевыми товарищами.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-4

Владимир Дощенок, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы вспоминаем свою жизнь прошлую, как мы жили. И сравниваем с этой жизнью, как сейчас живем. Вот поэтому и интересно встречаться с ветеранами.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-7

Курган Дружбы насыпали почти шесть десятилетий назад. В центре растет дуб, а в три стороны расходятся кленовая, липовая и березовая аллеи. Место памяти и скорби, где каждый год накануне Дня Независимости Беларуси встречаются ветераны, их дети и внуки.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-10

Николай Андреев, ветеран Великой отечественной войны:
Мы все равные были. Я в партизанах был. У нас разная национальность была – так кто про это разве вспоминал? Мы были все равные, одинаковые.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-13

После митинга на белорусской стороне все отправляются в гости к россиянам, и уже там участвуют в памятной церемонии. Латвия отмечает праздник обособленно – страны, к сожалению, разделяет государственная граница. Зато всех объединяет любимая «Катюша». Ее поют в унисон сразу в трех государствах.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-16

Владимир Норвинд, председатель совета ветеранских организаций Латвии:
Наши встречи то на вашей стороне, то на российской стороне – оно очень дорого для всех нас. Потому что именно здесь мы показываем свое непосредственное отношение к этому мероприятию, которое в памяти должно остаться и уже не у нашего поколения, а у наших детей.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-19

История Великой отечественной здесь в каждой детали. Музей-бус «Цветы великой победы», выставка оружия и советской формы. Даже реконструкция партизанской деревни, где есть госпиталь, школа и даже мини-типография.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-22

Анастасия Бут, СТВ:
Верхнедвинская районная газета 1938 года. В ней была напечатана статья о местном механизаторе. Герой публикации пронес через всю войну этот экземпляр газеты в нагрудном кармане.

Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ-25

Меньше чем через месяц на Кургане Дружбы вновь будут слышны патриотические песни и залпы праздничных салютов. Но теперь в Верхнедвинском районе встретится молодежь трех стран: международный палаточный лагерь «Бе-La-Русь» соберет полтысячи парней и девушек в 27-й раз.

# Беларусь помнит # общество # Владимир Дощенок # Николай Андреев # Владимир Норвинд # Анастасия Бут # Фотофакт

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