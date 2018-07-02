Ветераны Беларуси, Латвии и России встретились на стыке границ трёх стран. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Священное место – Курган Дружбы – в 59-й раз стал местом встречи ветеранов из Беларуси, России и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О дружбе на стыке трех границ – Анастасия Бут. 59-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы: фотофакт

В 17 лет он попал в партизанскую бригаду имени Фрунзе. Освейская партизанская зона тогда занимала 10 тысяч квадратных километров непроходимых лесов и болотистой местности. Владимир Дощенок знал каждую тропинку родного края. Места, где сегодня он встречается со своими боевыми товарищами.

Владимир Дощенок, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы вспоминаем свою жизнь прошлую, как мы жили. И сравниваем с этой жизнью, как сейчас живем. Вот поэтому и интересно встречаться с ветеранами.

Курган Дружбы насыпали почти шесть десятилетий назад. В центре растет дуб, а в три стороны расходятся кленовая, липовая и березовая аллеи. Место памяти и скорби, где каждый год накануне Дня Независимости Беларуси встречаются ветераны, их дети и внуки.

Николай Андреев, ветеран Великой отечественной войны:

Мы все равные были. Я в партизанах был. У нас разная национальность была – так кто про это разве вспоминал? Мы были все равные, одинаковые.

После митинга на белорусской стороне все отправляются в гости к россиянам, и уже там участвуют в памятной церемонии. Латвия отмечает праздник обособленно – страны, к сожалению, разделяет государственная граница. Зато всех объединяет любимая «Катюша». Ее поют в унисон сразу в трех государствах.

Владимир Норвинд, председатель совета ветеранских организаций Латвии:

Наши встречи то на вашей стороне, то на российской стороне – оно очень дорого для всех нас. Потому что именно здесь мы показываем свое непосредственное отношение к этому мероприятию, которое в памяти должно остаться и уже не у нашего поколения, а у наших детей.

История Великой отечественной здесь в каждой детали. Музей-бус «Цветы великой победы», выставка оружия и советской формы. Даже реконструкция партизанской деревни, где есть госпиталь, школа и даже мини-типография.

Анастасия Бут, СТВ:

Верхнедвинская районная газета 1938 года. В ней была напечатана статья о местном механизаторе. Герой публикации пронес через всю войну этот экземпляр газеты в нагрудном кармане.