Аллея креативных скамеек и новый старый парк: какие подарки Жодино получит к юбилею?
Новости Беларуси. Родина БелАЗов – город Жодино – готовится отметить 55-летний юбилей. День города решили объединить с главным государственным праздником, Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве подарка горожане получат обновленный парк культуры и отдыха и аллею креативных скамеек. Какие еще сюрпризы готовят для города-юбиляра? Узнавала корреспондент Татьяна Ревизоре.
Николай Семенов, житель Жодино:
В детстве всегда мечтали о чем-то интересном, в том числе создать что-то объемное – не лодочку, а что-то побольше. И вот эта мечта в виде корабля осуществилась.
Он мечтал стать моряком, но компас жизни вывел на профессию архитектора. Учиться на зодчего Николай Васильевич уехал в Минск, но даже в столице ориентиром был родной город.
Николай Семенов:
Были перспективы в Минске остаться. Но город чем… он молодежный, оригинальный, все в нем есть для того, чтобы творить. Большой город перевернуть сложно, а маленький компактный город небольшими средствами можно довести до идеала.
Металлический каркас, деревянная отделка – это снаружи. Внутри – настоящий лабиринт. Игровая «Акватория» рассчитана на детей едва ли не всех возрастов.
Новый старый парк – один из подарков, который Жодино получит к своему юбилею. Реконструкция началась весной. Сегодня место отдыха разделено на несколько зон: экологическую, спортивную, детскую, а также амфитеатр.
На праздник города, в котором делают самые мощные в мире самосвалы, приедут 13 иностранных делегаций. Флаги государств, в которых у Жодино есть побратимы, уже появились на фонарных столбах. Запечатлены названия городов-партнеров и в мраморе. А вот еще одну аллею откроют непосредственно в День Независимости.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Аллея креативных скамеек символично начинается со школьной парты. Экзамен на лучшую идею сдали более 30 предприятий.
И здесь, как говорится, кто на что горазд. Лавочку от журналистов легко узнать по перу, пекари вдохновились фольклором, работники торговли изобразили весы, а спасатели предпочли стиль ретро (пожарной службе в 2018 году 165 лет).
Василий Кравец, начальник Жодинского ГОЧС:
Элементы декора самой скамейки – это не бутафория, это настоящее пожарно-техническое вооружение. Это пожарная колонка гидранта, на ней еще есть дата – 1977 год, сделана в СССР.
Конкурс на самую креативную скамейку объявили зимой, но такого отклика от организаций не ожидали. Победителя назовут 3 июля.
Наталья Сушко, председатель Жодинского городского совета депутатов:
Выбрать будет очень сложно. Я с уверенностью скажу, что нашему проспекту Ленина мы дали вторую жизнь.
Клара Макаревич:
Город стал яркий такой, красивый. Я просто поражена такой красотой, это чудо какое-то!
Светлана Филипович:
Надеюсь, что Жодино станет таким городом, в который людям, которые еще не были в Жодино, захочется приехать.
Тем временем праздничные мероприятия ко дню города в Жодино уже стартовали. Каждый день центральная площадь принимает музыкальные вечера. Основные торжества придутся на 3 июля.