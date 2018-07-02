Аллея креативных скамеек и новый старый парк: какие подарки Жодино получит к юбилею?

Новости Беларуси. Родина БелАЗов – город Жодино – готовится отметить 55-летний юбилей. День города решили объединить с главным государственным праздником, Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве подарка горожане получат обновленный парк культуры и отдыха и аллею креативных скамеек. Какие еще сюрпризы готовят для города-юбиляра? Узнавала корреспондент Татьяна Ревизоре.

Николай Семенов, житель Жодино:

В детстве всегда мечтали о чем-то интересном, в том числе создать что-то объемное – не лодочку, а что-то побольше. И вот эта мечта в виде корабля осуществилась.

Он мечтал стать моряком, но компас жизни вывел на профессию архитектора. Учиться на зодчего Николай Васильевич уехал в Минск, но даже в столице ориентиром был родной город.

Николай Семенов:

Были перспективы в Минске остаться. Но город чем… он молодежный, оригинальный, все в нем есть для того, чтобы творить. Большой город перевернуть сложно, а маленький компактный город небольшими средствами можно довести до идеала.

Металлический каркас, деревянная отделка – это снаружи. Внутри – настоящий лабиринт. Игровая «Акватория» рассчитана на детей едва ли не всех возрастов.

Новый старый парк – один из подарков, который Жодино получит к своему юбилею. Реконструкция началась весной. Сегодня место отдыха разделено на несколько зон: экологическую, спортивную, детскую, а также амфитеатр.

На праздник города, в котором делают самые мощные в мире самосвалы, приедут 13 иностранных делегаций. Флаги государств, в которых у Жодино есть побратимы, уже появились на фонарных столбах. Запечатлены названия городов-партнеров и в мраморе. А вот еще одну аллею откроют непосредственно в День Независимости.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Аллея креативных скамеек символично начинается со школьной парты. Экзамен на лучшую идею сдали более 30 предприятий.

И здесь, как говорится, кто на что горазд. Лавочку от журналистов легко узнать по перу, пекари вдохновились фольклором, работники торговли изобразили весы, а спасатели предпочли стиль ретро (пожарной службе в 2018 году 165 лет).

Василий Кравец, начальник Жодинского ГОЧС:

Элементы декора самой скамейки – это не бутафория, это настоящее пожарно-техническое вооружение. Это пожарная колонка гидранта, на ней еще есть дата – 1977 год, сделана в СССР.

Конкурс на самую креативную скамейку объявили зимой, но такого отклика от организаций не ожидали. Победителя назовут 3 июля.

Наталья Сушко, председатель Жодинского городского совета депутатов:

Выбрать будет очень сложно. Я с уверенностью скажу, что нашему проспекту Ленина мы дали вторую жизнь.

Клара Макаревич:

Город стал яркий такой, красивый. Я просто поражена такой красотой, это чудо какое-то!

Светлана Филипович:

Надеюсь, что Жодино станет таким городом, в который людям, которые еще не были в Жодино, захочется приехать.