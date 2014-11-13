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Супружеская пара из Астрахани жила на вокзале в Беларуси, пока их не приютил незнакомый мужчина

13 ноября 2014 17:58
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Новости Беларуси. Начать жизнь с чистого листа. Именно так решила немолодая супружеская пара из Астрахани и, бросив всё, переехала в Беларусь. Супруги остановились в Бресте. Однако дорога к счастью оказалось тернистой. Почти месяц  Кузенковы жили на вокзале пока их не приютил незнакомый мужчина.

Чтобы  вновь иметь возможность заниматься привычными домашними делами, они  преодолели расстояние почти в 2.5 тысячи километров.  Чуть больше месяца назад Валерий и Валентина купили билет, что называется, «в один конец»: из Астрахани до Бреста, чтобы  начать жизнь с чистого листа.

Вопросы где и на какие средства  жить в чужой стране  Кузенковы себе не задавали. Сошли с поезда на Брестском вокзале без денег и планов,  и почти  на месяц стали людьми «без определенного места жительства».  Ночевали  где придётся, «перебивались» тем, что давали сердобольные прохожие. Спустя почти три недели к пожилой паре подошел мужчина и предложил приют в  нежилом родительском доме.

Валентина Кузенкова:
Сказал: хотите свою жизнь изменить. Я говорю - да. Просто так и получилось.

Более чем скромные бытовые условия  и  полное отсутствие финансов  семью не смутили. Говорят, сейчас очень  помогают соседи, а к весне, надеются супруги, они вновь «станут» на ноги и заживут нормальной жизнью.      

Пока Кузенковы строят планы на счастливую жизнь и мечтают «перевести» пенсию в Беларусь, местные власти ищут  законное решение их проблемы. Дело в том, что  на этот дом нет необходимых документов. А значит, официально зарегистрировать приезжих и оформить их пенсию невозможно.

Петр Куришко,  председатель  Рудского сельского совета:
Чтобы здесь проживать, нужен техпаспорт дома. Для этого ему необходимо оформить техпаспорт,  документы на землю, прописаться, а потом уже прописывать этих людей.  В данном случае  они пока  не  имеют права проживать в данном доме.

Как закончится «брестская» авантюра  отчаянных переселенцев - неизвестно: ведь чтобы оформить документы и  получить право на постоянное проживание  потребуется немало сил и времени.  Вся надежда, говорят Валерий и Валентина, на их благодетеля и местную власть, которые в помощи не отказывали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Беженцы # Петр Куришко

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