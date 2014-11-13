Супружеская пара из Астрахани жила на вокзале в Беларуси, пока их не приютил незнакомый мужчина

Новости Беларуси. Начать жизнь с чистого листа. Именно так решила немолодая супружеская пара из Астрахани и, бросив всё, переехала в Беларусь. Супруги остановились в Бресте. Однако дорога к счастью оказалось тернистой. Почти месяц Кузенковы жили на вокзале пока их не приютил незнакомый мужчина.

Чтобы вновь иметь возможность заниматься привычными домашними делами, они преодолели расстояние почти в 2.5 тысячи километров. Чуть больше месяца назад Валерий и Валентина купили билет, что называется, «в один конец»: из Астрахани до Бреста, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Вопросы где и на какие средства жить в чужой стране Кузенковы себе не задавали. Сошли с поезда на Брестском вокзале без денег и планов, и почти на месяц стали людьми «без определенного места жительства». Ночевали где придётся, «перебивались» тем, что давали сердобольные прохожие. Спустя почти три недели к пожилой паре подошел мужчина и предложил приют в нежилом родительском доме.

Валентина Кузенкова:

Сказал: хотите свою жизнь изменить. Я говорю - да. Просто так и получилось.

Более чем скромные бытовые условия и полное отсутствие финансов семью не смутили. Говорят, сейчас очень помогают соседи, а к весне, надеются супруги, они вновь «станут» на ноги и заживут нормальной жизнью.

Пока Кузенковы строят планы на счастливую жизнь и мечтают «перевести» пенсию в Беларусь, местные власти ищут законное решение их проблемы. Дело в том, что на этот дом нет необходимых документов. А значит, официально зарегистрировать приезжих и оформить их пенсию невозможно.

Петр Куришко, председатель Рудского сельского совета:

Чтобы здесь проживать, нужен техпаспорт дома. Для этого ему необходимо оформить техпаспорт, документы на землю, прописаться, а потом уже прописывать этих людей. В данном случае они пока не имеют права проживать в данном доме.

Как закончится «брестская» авантюра отчаянных переселенцев - неизвестно: ведь чтобы оформить документы и получить право на постоянное проживание потребуется немало сил и времени. Вся надежда, говорят Валерий и Валентина, на их благодетеля и местную власть, которые в помощи не отказывали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.