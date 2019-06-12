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Проезд в электричке теперь можно оплатить карточкой или смартфоном

12 июня 2019 16:48
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога первой в СНГ начала внедрять электронную систему оплаты проезда в электричках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 12 июня на некоторых маршрутах можно купить билет прямо при входе в вагон с помощью бесконтактной карточки или смартфона. Нужно только приложить свое платежное устройство к валидатору. Пока система проходит тестирование и работает в пределах одного ценового пояса на участках Минск – Беларусь, Минск – Михановичи и Минск – Городище. В ближайших планах ее внедрение везде, где ходят поезда городских линий.

Больше новостей экономики за 12 июня здесь.

# Общественный транспорт # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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