Проезд в электричке теперь можно оплатить карточкой или смартфоном

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога первой в СНГ начала внедрять электронную систему оплаты проезда в электричках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 12 июня на некоторых маршрутах можно купить билет прямо при входе в вагон с помощью бесконтактной карточки или смартфона. Нужно только приложить свое платежное устройство к валидатору. Пока система проходит тестирование и работает в пределах одного ценового пояса на участках Минск – Беларусь, Минск – Михановичи и Минск – Городище. В ближайших планах ее внедрение везде, где ходят поезда городских линий.