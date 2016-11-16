Французский язык в диалоге Беларуси и Франции: 16 ноября Минск собрал известных лингвистов

Новости Беларуси. Поощрение изучения французского языка важно в диалоге между Беларусью и Францией. Сегодня Минск собрал известных лингвистов. С одной стороны – французский опыт в популяризации своего языка, с другой – белорусские учреждения образования, в которых его углубленно изучают.

К слову, языковые знания сегодня дают не только доступ к культуре страны, но и являются необходимым инструментом в бизнес-сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Французский язык – это третий бизнес-язык в мире. Знание языка партнеров всегда помогает, это правда для французских бизнесменов, которые хотят развивать свой бизнес в Беларуси. У нас есть очень большой потенциал, который надо больше развивать. Есть сдвиги хорошие, значительные улучшения рейтинга, который получила Беларусь в последнем рейтинге мирового банка «Doing business».

К слову, первая двуязычная секция с углубленным изучением французского появилась в Минске 20 лет назад. Сегодня такой метод обучения представлен во всех регионах страны. Франкофонные секции работают в восьми учебных заведениях Беларуси. Кроме углубленного изучения языка старшеклассники на французском изучают и другие дисциплины.

Доминик Деприестер, заместитель миссии по французскому языку Министерства иностранных дел Франции:

Мы здесь для того, чтобы помочь преподавателям билингвистических классов, поддержать их. С каждым годом интерес к французскому языку растет во всем мире. Для нас очень важно показать белорусским учащимся, что французский язык может быть весьма полезен в их последующей карьере.

Ирина Корнеева, координатор двуязычной франкофонной секции ГУО «Средняя школа № 15 Бреста»:

Очень много поступают в Минске в лингвистический университет, поступают очень легко. Победители республиканской олимпиады по французскому языку – это, как правило, ученики-билингвисты, потому что идут в секцию самые мотивированные во французском языке ученики.